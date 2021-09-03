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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أخضر.. أنغام تظهر بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

أنغام
أنغام

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها باطلالة ناعمة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وظهرت أنغام مرتدية فستان باللون الأخضر، مكشوف الأكتاف، تاركة شعرها القصير منسدلًا علي أكتافها، مع ميك اب رقيق بالألوان الترابية.

 

جدير بالذكر انه أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا، الجمعة 27 أغسطس، في مركز المنارة الدولية بالتجمع الخامس، وقدمت لجمهورها مجموعة من أجمل أغانيها ومنها أغنية "بقول نسياك".
 
ونشرت أنغام عبر انستجرام صورا من حفلها وعلقت"أشعر بسعادة وطاقة من الحب تملأ حياتي بعد لقاء جمهوري الراقي الرائع حفل امس كان بالنسبة لي لقاء مع أهلي وأحبابي فرحت معكم وغنيت وضحكت من قلبي أرجو تكون هذه الطاقة وصلتكم وأسعدكم كما اسعدتوني ♥️#انغام #حفل #المناره #القاهرة #مصر".

 

أشعلت الفنانة أنغام مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بأغنية "نفضل نرقص" لأول مرة حيث طرحتها مؤخرا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".
 
تمكنت الفنانة أنغام من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيتها الجديدة “ نفضل نرقص ” . 

 

الفنانة انغام أنغام أحدث أعمال أنغام اعمال أنغام

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