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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤولون في جواتيمالا: نحاول إلقاء القبض على المدعي العام السابق لمكافحة الفساد

صدى البلد

قال مسؤولون في جواتيمالا اليوم إنهم يحاولون إلقاء القبض على المدعي العام لمكافحة الفساد المُقال من منصبه والذي دفعت الإطاحة به الولايات المتحدة إلى تقليص تعاونها مع النظام القانوني للبلاد.


وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن المتحدث باسم مكتب المدعي العام في جواتيمالا، خوان لويس بانتاليون، أكد صدور مذكرة توقيف بحق "خوان فرانسيسكو ساندوفال" بعد يوم من إعلان المدعية العامة كونسويلو بوراس على تويتر خضوعه للتحقيق بزعم تسريب معلومات سرية ضمن مزاعم أخرى.
وكان ساندوفال، الذي قال إنه كان يحقق مع الرئيس أليخاندرو جياماتي ومسؤولين آخرين كبار، قد أقيل من منصبه في 23 يوليو الماضي وفر إلى الولايات المتحدة قائلا إنه يخشى على سلامته.

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