عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالغربية وسط إجراءات احترازية مشددة

انطلاق امتحانات
انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالغربية

انطلقت اليوم امتحانات الدور الثاني. الطلاب والطالبات  للثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 م  بمحافظة الغربية علي مستوي كافة اللجان بالإمارات التعليمية العشرة .


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

 

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع اللجان بالغربية جاهزة لاستقبال جميع الطلاب المقرر انعقاد امتحاناتهم في الدور الثاني لأداء الامتحانات والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى الاثنين الثالث عشر من سبتمبر، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

txt

سكان منطقة نور الإيمان فى الغربية يشكون انتشار أكوام القمامة

وأشار وكيل التعليم بالغربية أنه من المقرر أن تستقبل الامتحانات 4516  طالب وطالبة يؤدون الامتحان في 14 لجنة على مستوى الغربية، حيث أمي  اليوم 534 طالب وطالبة في مادة اللغة العربية للشعبتين الأدبية والعلمية بقسميها العلوم والرياضيات.

 

وكشف وكيل التربية والتعليم أنه تم تجهيز جميع اللجان بحيث ألا يزيد عدد الطلاب عن 14 طالب داخل اللجنة، وتم التأكيد على جميع اللجان مراعاة التطهير اليومي قبل بداية اليوم الامتحانى وبعده، وتوفير كافة المطهرات وأدوات الوقاية والتي وفرتها الوزارة استعداداً لخوض امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة.

 

كما كشف وكيل التعليم  أنه تم تجهيز وفرش الاستراحات الخاصة بالقائمين بأعمال الامتحان بواقع 19 استراحة بإجمالي 736 سرير، وتم التعقيم والتطهير لجميع مقار اللجان والاستراحات بمعرفة إدارة الأمن والازمات والكوارث بالمديرية والادارات.

 

وأشار وكيل التعليم أنه تم التأكد من سلامة وتأمين المقار التى تم اختيارها لمراكز توزيع الأسئلة، كما تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2021 وسوف تقوم بدورها باعداد تقرير يومى لسير الامتحان للعرض علي معالي الوزير المحافظ.

 

كما وجه "حسن " لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، فقد تم تسليم أجهزة الكاشف الحراري بالليزر لكل لجنة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان وتم  توزيعها طبقا لأعداد الطلاب بكل لجنة.
 

كما تم تسليم العصا الإلكترونية الواردة من الوزارة علي جميع اللجان بواقع 3 عصا لكل لجنة، كما تم نقل وصيانة بوابات التعقيم لمقار اللجان المرشحة طبقا لمقترح مقار اللجان،  وتم نشر كافة التعليمات والتنبيهات الخاصة بالطلاب أثناء الامتحانات مثل (حظر استخدام أدوات الغير أو تداول زجاجات المياه أو المشروبات أو المأكولات والتزام الطالب بتوفير احتياجاته وأدواته الشخصية.

 

وشدد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب او زائرة صحية بكل لجنة من لجان السير، كما تم التنسيق مع مديرية الامن لتشديد الاجراءات اللازمة لتأمين جميع مقار لجان الامتحان والاستراحات وخاصة مركز توزيع الكراسة الامتحانية وتجميعها وتأمينها.  

 

وصرح وكيل الوزارة أن غرفة العلميات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات العشر متواصلة على مدار الساعة لمتابعة موقف اللجان وتذليل أي عقبات قد تواجه السادة رؤساء اللجان في أي وقت، ويتم التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة عبر شبكة الفيديوكونفرانس.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمحافظ الغربية، راع التربية والتعليم بالمحافظة على كافة المجهودات والتوجيهات لكل الجهات والمديريات لتذليل كافة الصعاب نحو إنجاح سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، و لرجال الشرطة، ورؤساء المدن والأحياء على مجهوداتهم وتعاونهم الدائم والمستمر.

IMG-20210904-WA0026
IMG-20210904-WA0026
IMG-20210904-WA0025
IMG-20210904-WA0025
IMG-20210904-WA0027
IMG-20210904-WA0027
تعليم الغربية انطلاق ماراثون امتحانات الدور الثاني لجان الثانوية العامة مدارس الغربية غرفة العمليات

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يوجه برعاية الطفل إسماعيل السيد بمستشفى قطور المركزي

ترشيحاتنا

البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للمسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية

فوائد عظيمة لمن يداوم على ذكر الله بعد الصلاة

بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.. هل يجتاح الاتحاد الأوروبي كابول بجيشه الخاص؟

محمد صلاح ينضم إلى بعثة منتخب مصر في الجابون

خاص.. إيناسيو يعلن اقترابه من العودة إلى الدوري المصري

تداول صور امتحان العربي للثانوية العامة على السوشيال ميديا.. والتعليم تتبعها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

ننشر قائمة أسعار كتب نظام التعليم الجديد قبل بدء الدراسة

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

الإمارات تحدث إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين والزوار من الخارج من غد

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ