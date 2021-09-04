انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالغربية وسط إجراءات احترازية مشددة

انطلقت اليوم امتحانات الدور الثاني. الطلاب والطالبات للثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 م بمحافظة الغربية علي مستوي كافة اللجان بالإمارات التعليمية العشرة .



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن جميع اللجان بالغربية جاهزة لاستقبال جميع الطلاب المقرر انعقاد امتحاناتهم في الدور الثاني لأداء الامتحانات والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى الاثنين الثالث عشر من سبتمبر، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأشار وكيل التعليم بالغربية أنه من المقرر أن تستقبل الامتحانات 4516 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في 14 لجنة على مستوى الغربية، حيث أمي اليوم 534 طالب وطالبة في مادة اللغة العربية للشعبتين الأدبية والعلمية بقسميها العلوم والرياضيات.

وكشف وكيل التربية والتعليم أنه تم تجهيز جميع اللجان بحيث ألا يزيد عدد الطلاب عن 14 طالب داخل اللجنة، وتم التأكيد على جميع اللجان مراعاة التطهير اليومي قبل بداية اليوم الامتحانى وبعده، وتوفير كافة المطهرات وأدوات الوقاية والتي وفرتها الوزارة استعداداً لخوض امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة.

كما كشف وكيل التعليم أنه تم تجهيز وفرش الاستراحات الخاصة بالقائمين بأعمال الامتحان بواقع 19 استراحة بإجمالي 736 سرير، وتم التعقيم والتطهير لجميع مقار اللجان والاستراحات بمعرفة إدارة الأمن والازمات والكوارث بالمديرية والادارات.

وأشار وكيل التعليم أنه تم التأكد من سلامة وتأمين المقار التى تم اختيارها لمراكز توزيع الأسئلة، كما تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى 2021 وسوف تقوم بدورها باعداد تقرير يومى لسير الامتحان للعرض علي معالي الوزير المحافظ.

كما وجه "حسن " لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، فقد تم تسليم أجهزة الكاشف الحراري بالليزر لكل لجنة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان وتم توزيعها طبقا لأعداد الطلاب بكل لجنة.



كما تم تسليم العصا الإلكترونية الواردة من الوزارة علي جميع اللجان بواقع 3 عصا لكل لجنة، كما تم نقل وصيانة بوابات التعقيم لمقار اللجان المرشحة طبقا لمقترح مقار اللجان، وتم نشر كافة التعليمات والتنبيهات الخاصة بالطلاب أثناء الامتحانات مثل (حظر استخدام أدوات الغير أو تداول زجاجات المياه أو المشروبات أو المأكولات والتزام الطالب بتوفير احتياجاته وأدواته الشخصية.

وشدد وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب او زائرة صحية بكل لجنة من لجان السير، كما تم التنسيق مع مديرية الامن لتشديد الاجراءات اللازمة لتأمين جميع مقار لجان الامتحان والاستراحات وخاصة مركز توزيع الكراسة الامتحانية وتجميعها وتأمينها.

وصرح وكيل الوزارة أن غرفة العلميات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات العشر متواصلة على مدار الساعة لمتابعة موقف اللجان وتذليل أي عقبات قد تواجه السادة رؤساء اللجان في أي وقت، ويتم التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة عبر شبكة الفيديوكونفرانس.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمحافظ الغربية، راع التربية والتعليم بالمحافظة على كافة المجهودات والتوجيهات لكل الجهات والمديريات لتذليل كافة الصعاب نحو إنجاح سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، و لرجال الشرطة، ورؤساء المدن والأحياء على مجهوداتهم وتعاونهم الدائم والمستمر.

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