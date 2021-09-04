الجزائر .. 8 ملايين مواطن تلقوا اللقاح المضاد لـ كورونا

أفاد الناطق باسم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في الجزائر، جمال فورار، بأن 8 ملايين مواطن جزائري تلقوا اللقاح المضاد لكورونا، ومنهم 3 ملايين تلقوا جرعتين حتى الآن.

وذكر فورار، اليوم السبت، إن "هدفنا بلوغ 70 بالمئة من المواطنين، أي تلقيح ما يزيد على عشرين مليون جزائري".

وقال ايضا : إن "الهدف هو تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وتفادي موجة رابعة، بكسر سلسلة انتقال العدوى".

وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، اشرف على إطلاق حملة تلقيح وطنية تدوم مدتها أسبوع في البلاد، حيث أكد الوزير: "نسعى لبلوع مناعة جماعية ضد فيروس كورونا تمكننا من استئناف حياتنا بشكل طبيعي في أقرب الآجال".