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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر .. 8 ملايين مواطن تلقوا اللقاح المضاد لـ كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أفاد الناطق باسم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في الجزائر، جمال فورار، بأن 8 ملايين مواطن جزائري تلقوا  اللقاح المضاد لكورونا، ومنهم 3 ملايين تلقوا جرعتين حتى الآن.

وذكر فورار، اليوم السبت، إن "هدفنا بلوغ 70 بالمئة من المواطنين، أي تلقيح ما يزيد على عشرين مليون جزائري".

وقال ايضا : إن "الهدف هو تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وتفادي موجة رابعة، بكسر سلسلة انتقال العدوى".

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الجزائر.. وزير الصحة يعطي إشارة انطلاق أكبر عملية تلقيح ضد كورونا

وكان  وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد،  اشرف على إطلاق حملة تلقيح وطنية تدوم مدتها أسبوع في البلاد، حيث أكد الوزير: "نسعى لبلوع مناعة جماعية ضد فيروس كورونا تمكننا من استئناف حياتنا بشكل طبيعي في أقرب الآجال".

الجزائر فيروس كورونا وزير الصحة اللقاح المضاد لكورونا موجة رابعة

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