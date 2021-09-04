وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان الدور الثاني للثانوية العامة في يومها الأول

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تفقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح صباح اليوم السبت محيط لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في يومها الأول بمدينة مرسي مطروح وذلك للاطمئنان لتوافر كافة الاجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لرجال الشرطة لدورهم الوطني المتميز في تأمين اللجان الامتحانية ومركز توزيع الأسئلة خلال ماراثون الشهادة الثانوية العامة .

وأضاف أنه يتم متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات المديرية المتصلة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى. المحافظة.