عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان الدور الثاني للثانوية العامة في يومها الأول

امتحانات الثانويه
امتحانات الثانويه العامه بمطروح

تفقد  عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح صباح اليوم السبت  محيط لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في يومها الأول بمدينة مرسي مطروح وذلك للاطمئنان لتوافر كافة الاجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

تعليم مطروح تعلن شروط القبول بمدرسة الزراعة المطرية وتخصص البترول

مصرع رضيعة وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلى

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لرجال الشرطة لدورهم الوطني المتميز في تأمين اللجان الامتحانية ومركز توزيع الأسئلة خلال ماراثون الشهادة الثانوية العامة .

وأضاف أنه يتم متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات المديرية المتصلة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى. المحافظة.

محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح أخبار الثانوية العامة اخبار الثانوية العامة 2021

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي في قصر الاتحادية

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسؤولي الاسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

أحمد الشناوي في حوار لـــ «صدى البلد»: زيادة مرونة التمويل العقاري ورفع حدوده لمحدودي ومتوسطي الدخل ضرورة.. صور

"إسكان النواب" تكشف مصير تعديلات الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني

المحكمة الرياضية تغرم الإسماعيلي 8 ملايين جنيه في قضية لسعد الجزيري

بعد فشل ضمه.. قرار جديد من بوردو الفرنسي بشأن مصطفى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل على ماهر عن المصري "خاص"

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

ننشر قائمة أسعار كتب نظام التعليم الجديد قبل بدء الدراسة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ