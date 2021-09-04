تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الأزهر في التعليم العالي

يسأل بعض طلاب الثانوية الأزهرية، عن الكليات المتاحة لطلاب الأزهر في التعليم العالي، وكيفية الإلتحاق بإحدى كليات الجامعات المصرية غير جامعة الأزهر ، ومدى إمكانية القبول بهذه الكليات من عدمه.

بدوره، يتيح المجلس الأعلى للجامعات، قبول طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بالجامعات المصرية، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الالتحاق ببعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقا لعدد من الشروط والضوابط تخص كل كلية.

الكليات المتاحة لطلاب الأزهر في التعليم العالي

وتتيح جامعة قناة السويس، لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بفصول كلية التربية بطور سيناء التابعة لجامعة قناة السويس للقسم الأدبي فقط، بشرط أن يكون الطلاب من أبناء طور سيناء ومقيمين بها إقامة دائمة والحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

كما تتيح جامعة الإسكندرية، لطلاب الثانوية الأزهرية، الالتحاق بكلية الزراعة الصحراوية والبيئة، فرع مرسي مطروح، جامعة الإسكندرية، بشرط أن يكون من القسم العلمي فقط ومن أبناء محافظة مرسي مطروح ومن الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

من جانبها، أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عدم قبول طلاب الثانوية الأزهرية، بعدما كانت تسمح بذلك كل عام، وقبول طلاب الثانوية العامة فقط.

وتقبل المعاهد الخاصة، الطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية بشرط الا يقل المجموع عن 50٪، على أن يتم استبعاد المواد الشرعية من المجموع.

تنسيق الأزهر 2020 العام الماضي



اعتمد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة، وكلية طب بنات الأزهر بدمياط 634درجة، وكلية طب بنات الأزهر بأسيوط 632درجة، وكلية طب الأسنان بنات القاهرة 631 درجة، وكلية الصيدلة بنات القاهرة628 درجة، وكلية الصيدلة بنات أسيوط 626 درجة، وكلية الهندسة بنات القاهرة 619 درجة، وكلية التمريض 617 درجة، والمعهد الفني للتمريض بالقاهرة 601 درجة، والمعهد الفني للتمريض بأسيوط 589 درجة، وكلية التربية بنات بالقاهرة 575 درجة، وكلية الاقتصاد المنزلي 532 درجة، وكلية التجارة بنات بالقاهرة 504 للقسم العلمي، وكلية التجارة بنات باللغة الإنجليزية 587 درجة.

تنسيق الأزهر 2019 العام قبل الماضي



كما أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، وبلغت نسبة القبول بكليات القمة الأدبي البنين وهي كالآتي : كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة دراسات إسلامية لغة ألمانية نسبة 88،73%، وقسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 86،98 %، وقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 84،60%، وقسم الدراسات الإسلامية بالفرنسية 83،81% .

أما كليات الأدبي البنات فنسب القبول بها كالآتي : دراسات إسلامية تفهنا الأشراف قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 93،17%، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،02 %، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،54 % ، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 91،59%.

كما بلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54%، وطب بنين دمياط 95،08%،وطب بنين أسيوط 94،77%، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62%، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 %، وصيدلة بنين اسيوط 93،23%، وهندسة بنين القاهرة 91،23%، وهندسة بنين قنا 90،77%.

أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62%، وطب بنات دمياط 96،15%، وطب بنات أسيوط 95،69%، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85%، وصيدلة بنات القاهرة 95،31%، وصيدلة بنات أسيوط 94،92%، وهندسة بنات القاهرة 93،23%، وكلية التمريض للبنات 92،46%.