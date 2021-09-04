عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الأزهر في التعليم العالي

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

يسأل بعض طلاب الثانوية الأزهرية، عن الكليات المتاحة لطلاب الأزهر في التعليم العالي، وكيفية الإلتحاق بإحدى كليات الجامعات المصرية غير جامعة الأزهر ، ومدى إمكانية القبول بهذه الكليات من عدمه.

 

 

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 .. منخفضة هذا العام

رسميًا.. نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس

 

بدوره، يتيح المجلس الأعلى للجامعات، قبول طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بالجامعات المصرية، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

 

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الالتحاق ببعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقا لعدد من الشروط والضوابط تخص كل كلية.

 

الكليات المتاحة لطلاب الأزهر في التعليم العالي

وتتيح جامعة قناة السويس، لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بفصول كلية التربية بطور سيناء التابعة لجامعة قناة السويس للقسم الأدبي فقط، بشرط أن يكون الطلاب من أبناء طور سيناء ومقيمين بها إقامة دائمة والحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

 

كما تتيح جامعة الإسكندرية، لطلاب الثانوية الأزهرية، الالتحاق بكلية الزراعة الصحراوية والبيئة، فرع مرسي مطروح، جامعة الإسكندرية، بشرط أن يكون من القسم العلمي فقط ومن أبناء محافظة مرسي مطروح ومن الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

 

من جانبها، أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عدم قبول طلاب الثانوية الأزهرية، بعدما كانت تسمح بذلك كل عام، وقبول طلاب الثانوية العامة فقط.

 

وتقبل المعاهد الخاصة، الطلاب الناجحين من الثانوية الأزهرية بشرط الا يقل المجموع عن 50٪، على أن يتم استبعاد المواد الشرعية من المجموع.

 

تنسيق الأزهر 2020 العام الماضي


اعتمد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

 

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة بلغ 635 درجة،  وكلية طب بنات الأزهر بدمياط 634درجة، وكلية طب بنات الأزهر بأسيوط 632درجة، وكلية طب الأسنان بنات القاهرة 631 درجة، وكلية الصيدلة بنات القاهرة628 درجة، وكلية الصيدلة بنات أسيوط 626 درجة، وكلية الهندسة بنات  القاهرة 619 درجة، وكلية التمريض 617 درجة،  والمعهد الفني للتمريض بالقاهرة 601 درجة، والمعهد الفني للتمريض بأسيوط 589 درجة، وكلية التربية بنات بالقاهرة 575 درجة، وكلية الاقتصاد المنزلي 532 درجة، وكلية التجارة بنات بالقاهرة 504 للقسم العلمي، وكلية التجارة بنات باللغة الإنجليزية 587 درجة.

 

تنسيق الأزهر 2019 العام قبل الماضي


كما أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، وبلغت نسبة القبول بكليات القمة الأدبي البنين وهي كالآتي : كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة دراسات إسلامية لغة ألمانية نسبة 88،73%، وقسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 86،98 %، وقسم الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية 84،60%، وقسم الدراسات الإسلامية بالفرنسية 83،81% .

 

أما كليات الأدبي البنات فنسب القبول بها كالآتي : دراسات إسلامية تفهنا الأشراف قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 93،17%، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،02 %، وكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان قسم الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية 92،54 % ، وكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة قسم اللغة الألمانية 91،59%.

 

كما بلغت النسبة المئوية للقبول بكليات العلمي البنين كالآتي : طب بنين القاهرة 95،54%، وطب بنين دمياط 95،08%،وطب بنين أسيوط 94،77%، وطب اسنان بنين القاهرة 94،62%، وطب اسنان بنين أسيوط 94،31 %، وصيدلة بنين القاهرة 93،96 %، وصيدلة بنين اسيوط 93،23%، وهندسة بنين القاهرة 91،23%، وهندسة بنين قنا 90،77%.

 

أما نسب القبول بكليات العلمي البنات : طب بنات القاهرة 96،62%، وطب بنات دمياط 96،15%، وطب بنات أسيوط 95،69%، وطب اسنان بنات القاهرة 95،85%، وصيدلة بنات القاهرة 95،31%، وصيدلة بنات أسيوط 94،92%، وهندسة بنات القاهرة 93،23%، وكلية التمريض للبنات 92،46%.

الكليات الأزهر التعليم العالي الجامعات المصرية جامعة الأزهر

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي في قصر الاتحادية

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسؤولي الاسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

أحمد الشناوي في حوار لـــ «صدى البلد»: زيادة مرونة التمويل العقاري ورفع حدوده لمحدودي ومتوسطي الدخل ضرورة.. صور

"إسكان النواب" تكشف مصير تعديلات الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني

المحكمة الرياضية تغرم الإسماعيلي 8 ملايين جنيه في قضية لسعد الجزيري

بعد فشل ضمه.. قرار جديد من بوردو الفرنسي بشأن مصطفى محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل على ماهر عن المصري "خاص"

حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء وتعلية الأدوار.. تفاصيل

محمد رمضان يتعرض لهجوم جديد بسبب صورة على أنقاض مرفأ بيروت

ننشر قائمة أسعار كتب نظام التعليم الجديد قبل بدء الدراسة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

ضياء العطيفى يكتب: تعاطٍ بلا عقوبة

ياسر عبيدو يكتب: شرم الشيخ ودهب.. المشكلة والحل

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ