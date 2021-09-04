بلدية الاحتلال تجبر فلسطينيا على هدم منزله في القدس

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم السبت، مواطنًا فلسطينيًا على هدم منزله في حي وادي الربابة من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأجبر المقدسي أيمن أبو هدوان على هدم منزله البالغة مساحته 50 متًرا مربعًا، بواسطة معدات هدم يدوية، ليتجنب تكاليف الهدم الباهظة حال نفذت بلدية الاحتلال عملية الهدم.



وكانت بلدية الاحتلال سلمت مالك المنزل أمر هدمه قبل شهر، بدعوى عدم الترخيص