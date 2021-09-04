للحفاظ على الصحة العامة.. محافظ أسوان يوجه بتكثيف حملات التفتيش الطبى والصيدلى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة لمواصلة حملات التفتيش الطبي والصيدلى على المراكز والعيادات الطبية للإطمئنان على سلامة كافة المنتجات الدوائية والعلاجية المقدمة للحالات المرضية المختلفة المترددة على هذه المراكز للحفاظ على الصحة العامة للمواطن.

وفى هذا الإطار قامت حملة مكبرة إستهدفت المرور على مركز طبى للعيون وعيادات تخصصية غير مرخصة داخل نطاق مدينة أسوان وذلك بإشراف من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة حيث أسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع مجمع طبى غير مرخص لعيادات تخصصية (عيون - باطنة) .

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كما نجحت الحملة في ضبط 496 وحده دوائية متنوعة مخالفة داخل مركز طبي للعيون منها أدوية مخدرة غير صالحة للإستخدام الآدمي وغير مسجلة ومحظور تداوله، بالإضافة لعبوات خاصة بوزارة الصحة ، والتأمين الصحي محظور تداولها خارج المنظومة الحكومية، وأدوية أخرى محظور الإتجار بها وبيعها خارج المؤسسات الصيدلية، وقد تم ضبط هذه الكميات وتحريزها ، كما تم تحرير محاضر مخالفه ، وقيده جنح أمن دولة طوارئ لإحالته إلى النيابة العامة المختصة ومباشرة التحقيقات .

وقد تم تنفيذ الحملة برئاسة مدير إدارة التفتيش الصيدلى الدكتور إسلام شمروخ ، والدكتورة هبة إسماعيل مدير إدارة العلاج الحر ، وبمشاركة العميد محمد الدجوى عضو هيئة الرقابة الإدارية ، وبالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام .

وأوضح فتحى عبد الحافظ بأن " قوافل السعادة " يهدف تنظيمها إلى خلق أجواء ترفيهية داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية من خلال تقديم عروض فنية وألعاب ترويحية وورش فنية للطلائع والشباب والفتيات بكل قرية سيتم تنفيذ القافلة بها بشكل تتابعى بما يساهم في تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من هذه القوافل الترفيهية .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الأوقاف بالتنسيق مع المحليات والأجهزة المعنية لتوزيع 24 طن من لحوم صكوك الأضاحي ضمن الدفعة السادسة وذلك على الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدودى الدخل من خلال الإدارات التابعة للمديرية بواقع 11 إدارة حيث يشرف على عملية التوزيع الشيخ يوسف مصطفى مدير الدعوة بالمديرية .

وأشاد محافظ أسوان بحرص وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور الوزير محمد مختار جمعة على الإستمرار في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي لتوفير كميات من اللحوم للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمناطق الشعبية ، مؤكداً على أن ذلك يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء وخاصة في القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى .