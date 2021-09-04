عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات أحمد مسعود تحاصر مجموعة من قوات طالبان في بنجشير

طالبان
طالبان

نفذت قوات المقاومة في ولاية بنجشير الأفغانية ، مناورة أتاحت لها محاصرة مجموعة كبيرة من قوات حركة "طالبان" في المنطقة، بعدما ظنت طالبان أنها انتصرت في الولاية الأفغانية ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

 

وذكرت التقارير، أن قوات المقاومة في بنجشير فجرت جبلا في منطقة دناه ، بعد أن دخل مئات من عناصر "طالبان" إلى وادي بنجشير، ما أسفر عن محاصرتهم هناك.

 

مسلحو طالبان كانوا يحتفلون.. ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار في كابول

طالبان لأمريكا: احترموا ثقافتنا وحقوق النساء لن تضيع


وأضافت أن اشتباكات ضارية تدور الآن في منطقتي شتل وعنابة، مشيرا إلى أن قوات "طالبان" تقع على الطريق الرئيسي في الولاية، فيما تهاجمها قوات المقاومة من اتجاهين.

 

ونقلت وكالة "سبوتنيك-أفغانستان" عن مصدر مطلع تأكيده أن قيادة "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود وضعت خطة لاستدراج مجموعة كبيرة من قوات "طالبان" إلى مواقع مفتوحة في داخل بنجشير والقضاء عليها بنيران المدفعية والأسلحة الثقيلة، وذلك بغية تفادي سيناريو الحصار طويل الأمد للولاية من قبل الحركة.

 

وأوضح المصدر، أن المقاومة بهذه الخطة تستهدف خرق الحصار المفروض على بنجشير وإنشاء حزام أمني أوسع يشمل ولايات مجاورة.

 

وذكر المصدر، أن مجموعة كبيرة من قوات "طالبان" دخلت وادي بنجشير دون مواجهة أي مقاومة تذكر، مشيرا إلى غياب سكان محليين في فيديوهات تظهر مسلحي الحركة في الولاية.

 

وقال المصدر ، إن "طالبان" فشلت في إعادة تنظيم قواتها والتراجع تحت النيران، وتكبدت خسائر ملموسة في عدد القتلى، فيما استسلم العديد من مسلحيها، مضيفا أن جزءا من قوات الحركة تمكنت من التراجع إلى منحدرات الجبال التي تحيط بالوادي، وتلاحقها قوات المقاومة حاليا.

 

وذكر المصدر، أن أحمد مسعود سيلقي قريبا كلمة بشأن نتائج العملية.

 

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات قيل إنها تظهر أسر عناصر لـ"طالبان" بعد محاصرتهم في بنجشير.

 

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إعلان مصادر في "طالبان" عن سقوط بنجشير في قبضة الحركة.

 

ودققت "طالبان" اليوم هذا الإعلان موضحة أنها تسيطر على أربع مناطق في الولاية وتواصل التقدم نحو مركزها.

أفغانستان اشتباكات ولاية بنجشير طالبان المقاومة المدفعية والأسلحة الثقيلة خرق الحصار وادي بنجشير أحمد مسعود

موضوعات متعلقة

إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس كورونا

أخبار العالم..رفع السرية عن وثائق لهجمات11 سبتمبر..بيان عاجل من الكويت لـ مصر

ليبيا..القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين

المجلس الرئاسي الليبي ينفي حل اللواء 444.. ومطالب بتحقيق في اشتباكات طرابلس

الاستخبارات الأمريكية تحذر من حدوث مخاطر في الذكرى الــ20 لأحداث 11 سبتمبر

فوضى عارمة واحتجاجات.. المسافرون يرفضون الإجراءات الصارمة بمطار هيثرو..شاهد

الأردن.. جرعة ثالثة من لقاح كورونا لأصحاب هذه الأمراض

مسلحو طالبان كانوا يحتفلون.. ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار في كابول

ترشيحاتنا

الرئيس القبرصي: توقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع مصر خلال الشهر الجاري

عن ليبيا وفلسطين وسد النهضة.. أبرز تصريحات السيسي خلال مؤتمره مع نظيره القبرصي

قائد المقاومة الأفغانية يتعهد بمواصلة القتال ضد طالبان

شعبة الورق: 500 مليون دولار توفير نتيجة دعم الحكومة للقطاع سنويا

الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا لمكافحة أمراض الزراعات المحمية

أخبار الفن.. مفاجاة تركي آل الشيخ.. حالة منى فاروق النفسية..وفاة محمد لافى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليبيا..القبض على المتهم الرئيسي في كارثة غرق مركب المهاجرين المصريين

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لـ مسئولي الإسماعيلي عقب رحيل إيهاب جلال

التضامن تحظر تعليق آيات من القرآن أو الإنجيل في الحضانات.. لهذا السبب

يبدأ في أكتوبر.. تعرف على كيفية صرف الخبز المدعم.. تفاصيل

الداخلية: تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة إلى 60% بدلا من 65%

وفاة محمد لافي نجم برنامج سوبر ستار.. ورويدا عطية: ستبقى بالقلب

السيسي يدعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في حل أزمة سد النهضة

واتساب يودع للأبد ملايين الهواتف في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

فيديو

لا أسمع نباح "الكلاب" .. "نمبر وان" يغضب اللبنانيين في أزمتهم

فيديو جراف.. مش أول مرة.. دراسات: كورونا زار الأرض قبل 21 ألف عام

بعد مقلب إهانة والدته.. هجوم على أحمد حسن وزينب "فيديوجراف"

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: بني سويف والتجربة الشبابية

د.محمد عونى يكتب: البدرى لا يعرف الهزيمة مع الفراعنة

هبة مصطفي تكتب: استدعاء الدعم الوطني

عادل مبروك يكتب: الحب القاتل

محمد السيد علي يكتب: عبد الله الشريف صائد البعر

جمال قرين يكتب: التعليم الفنى قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ