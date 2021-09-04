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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على مواعيد عرض مسلسل زى القمر لـ درة ..اليوم

درة
درة

يبدأ اليوم عرض الموسم الجديد من مسلسل "زي القمر" عبر قنوات cbc حيث من المقرر أن تبدأ بحكاية “غالية” والتى تقوم ببطولتها الفنانة درة. 

والمسلسل يعرض على مجموعة قنوات cbc ,cbc دراما فى الساعة الثامنة والحادية عشر. 

صور درة 

نشرت الفنانة درة صور جديدة لها من مدينة ايطاليا، تروج فيها لحكاية “غالية” من مسلسل زي القمر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرت درة مرتدية بدلة شورت باللون البنفسجي الهادئ، أسفله تيشيرت باللون الأسود، مع نظارة شمس سوداء، رافعة شعرها الي اعلي.

وعلقت درة علي الصورة كاتبة: “‎منتظرة آراءكم غدا بعد أول حلقة من مسلسل #غالية #زي_القمر #درة”.

وتتواجد النجمة درة منذ أيام في إيطاليا لحضور عروض أزياء وديكور في مدينة فينسيا الإيطالية.

على صعيد أخر تنتظر درة عرض حلقات حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" بداية من اليوم،  4 من سبتمبر على قناة cbc.

والمسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

درة تروج لأولي حلقات حكاية غالية من مسلسل زي القمر

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وتقدم درة في هذه القصة مشاعر ومواقف تعيشها فتاة اسمها غالية تعزف وتدرّس الموسيقى تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغيّر نظرتها للحياة.

والحكاية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم .

ويشارك درة بطولتها كل من مراد مكرم و فرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة وهشام اسماعيل وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عملين حققا نجاحا جماهيريا كبيرا هما مسلسل "العار" والريان".

وكانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة المتميزة مثل "الشارع اللي ورانا" وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بلا دليل.

مسلسل زي القمر غالية درة الفنانة درة أخبار درة

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