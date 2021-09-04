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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صرف صحي وغاز طبيعي ومراكز شباب.. تفاصيل تطوير إحدى قرى البحيرة

عزة مصطفى
عزة مصطفى

أجرت الإعلامية عزة مصطفى جولة في إحدى  قرى محافظة البحيرة بعد تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي .


وقال اللواء وائل زغلول رئيس مدينة أبو المطامير بالبحيرة في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "،  إنه تم رفع كفاءة مركز شباب زاوية صقر بالبحيرة .


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وأضاف وائل زغلول:" مركز أبو المطامير  دخل ضمن خطة التطوير في مبادرة حياة كريمة  وقبل التطوير كان مركز الشباب قديم ومتهالك ، وتم رفع  كفاءة مركز الشباب وتم إنشاء ملعب خماسي وصالة جيم على اعلى مستوى، وهذا المركز يخدم 78 الف مواطن في مركز أبو المطامير ".

 

وتابع وائل زغلول:" ففي قرية زاوية صقر تم تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية وتم رفع كفاءة  المدرسة ، وتم تطوير شبكة الطرق وتم تدعيم شبكة الكهرباء وتم توصيل شبكة غاز طبيعي كاملة وتم رفع كفاءه 2 كوبري،  ولدينا 5 محطات معالجة و 54 محطة  رفع صرف صحي".

 

ومن جانبها قالت رشا كليب منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة البحيرة، إن مجموعة من شباب خريجي البرنامج الرئاسي شاركوا في مبادرة حياة كريمة ونشارك في متابعة مشاريع تطوير قرى المحافظة.

 

وأضافت رشا  كليب في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" محور سكن كريم من أهم محاور مبادرة حياة كريمة".

 

وتابعت رشا كليب :"  الناس دي كانت عايشة في عشش ولكن مبادرة حياة كريمة وفرت سكنا كريما لهؤلاء الأهالي ".
 

قرى حياة كريمة البحيرة مصر اخبار التوك شو

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