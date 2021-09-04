نقيب العلاج الطبيعي: تلقينا شكوى من الفنانة ساندي ضد "سمكري البني آدمين"|فيديو

حذَّر الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، من التعامل مع مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة.

وتابع نقيب العلاج الطبيعى خلال مداخلة مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دي ام سي"، مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة تمثل خللا طبيعيا صارخا، معقبا:" تم ضبط عدد كبير من النصابين خلال الفترة الماضية".

وأوضح قائلا:" تم القبض على أحد الأشخاص بعد تلقي عدد من الشكاوى التى تعاملت معهم ومنهم الفنانة ساندى".

أغلق رجال حي شرق مدينة نصر واحدا من أشهر مراكز العلاج الطبيعي بمدينة نصر والمشهور عنه "سمكري البني ادمين" وذلك لعمله بدون ترخيص.

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد عمل مركز شهير بدائرة مدينة نصر أول بدون ترخيص والذي يحمل اسم "سمكري البني ادمين".

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية بعد صدور قرار من النيابة العامة بغلق المركز ووضع الشمع الأحمر عليه لمزاولته مهنة علاج طبيعي للمواطنين دون ترخيص.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على التصدي لكافة أنواع المخالفات ولاسيما مخالفات المحلات التجارية والمراكز التي تعمل بدون ترخيص.



