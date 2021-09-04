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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فك السحر بالقرآن دجل .. تعليق خالد الجندي على شيوخ إبطال الأعمال

القرآن الكريم
القرآن الكريم

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالفتوى التي خرجت من الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية بأن القول بفك السحر عبر قراءة القرآن عن طريق أحد الشيوخ هو “دجل”.

وقال “الجندي” خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: “هذه الفتوى بها اجتهاد قوي، صراحة كده أنك تجيب شيخ علشان يقرأ القرآن اعتقادًا منك أنه لابد أن يكون شيخ حتى يقرأ القرآن هي قضية خطيرة”.

وأضاف”هذه الفتوى أوافقه عليها وهذا كلام طبيعي لأن القرآن لم ينزل على مشايخ، ولكن الناس افتكرت أن القرآن كتاب خاص نزل على بعض  المشايخ لأن هما اللي عارفين خلاصة الطبخة والخلطة وأن هناك آيات لابد أن تفهم أن القرآن الكريم نزل علينا جميعًا وسوف تسألون عن العمل بما فيه”.

وتابع متسائلًا “هل سنحاسب على تغليفه أو طباعته؟ لا سوف نحاسب عن العمل بما جاء فيه وتلاوته يعني المفروض أن كل واحد يرقي نفسه، يعني مفيش أي حد شغلته أنه راقي شرعي والكلام ده للأسف بنشوفه في بعض مناطق الأرياف وهو كلام غير مقبول على الإطلاق، فالقرآن ليس وسيلة من وسائل الطب العضوي، ولكنه وسيلة من وسائل الإيمان والارتقاء”.

السحر القرآن دجل خالد الجندي اجتهاد الشيوخ

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