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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي:245 مليار جنيه أرصدة قروض عملاء البنوك بالعملة الأجنبية مايو الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

أظهرت ارصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك من غير الحكومة بالعملة الأجنبية لـ 245 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 244.722 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 244.1 مليار جنيه في مارس 2021.


كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول أرصدة القروض المقدمة لقطاع الزراعة نحو 2.834 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 2.93 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 2.7 مليار جنيه في مارس 2021.

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وسجلت أرصدة الإقراض الموجهة لقطاع الصناعة نحو 113.941 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 114.53 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 114.1 مليار جنيه في مارس 2021.


وأشار التقرير أن القروض المقدمة لعملاء البنوك بقطاع التجارة نحو 13.201 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 12.952 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 12.9 مليار جنيه في مارس من نفس العام.


ووصلت قروض قطاع الخدمات لـ 102.93 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 102.11 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 101.832 مليار جنيه في مارس 2021.


وسجلت قروض القطاعات غير الموزعة نحو 12 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 12.21 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 12.61 مليار جنيه في مارس 2021.
 

البنك المركزي أرصدة الإقراض قروض العملاء مال واعمال اخبار مصر قطاع الصناعة

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