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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب أطباء العلاج الطبيعي يكشف سبب القبض على سمكري البني آدمين.. فيديو

سمكري البني آدمين
سمكري البني آدمين

قال الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي ، إن الشخص الذى يطلق عليه " سمكري ابني ادمين " لا ينتمي ألي أسرة العلاج الطبيعي ، مؤكدا أن النقابة لديها مجموعة رصد على مستوى المحافظات من أجل اكتشاف أي شيء يضر بصحة المواطنين وإيقافه .

 


واضاف سامي سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن أول شكوي جاءت الينا ضد " سمكري البني ادمين " كانت من الفنانة ساندي ، بسبب تعرضها ألي إصابات خطيرة نتجت من أفعال هذا الشخص وكادت أن تصاب بشلل  ومدة علاجها وصلت ألي 6 شهور .

 


واوضح سامي سعد ، أن أي طبيب مقيد بالنقابة ولدية مركز علاج طبيعي يجب أن يكون لدية رخصة مكانية ورخصة مزاولة المهنة لصالح الدكتور غير ذألك يكون منتحل صفة ويمثل خطورة علي المواطنين .

 

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روت الفنانة ساندي، تفاصيل معاناتها من شخص ادعى أنه طبيب علاج طبيعي، في مركز يُسمى بـ"سمكري البني آدمين".

 

واكدت ، إن معاناتها مع هذا المركز تعود إلى عامين، موضحة أنها وجّهت الكثير من المناشدات والتحذيرات منذ أكتوبر 2019، وذلك بعد شهر واحد من معرفتها بهذا الشخص.

وأضافت أنها كانت تعاني من "إعوجاج" في العمود الفقري، ونصحها بعض زملائها بالتوجه لهذا المركز، كاشفة أن الفنان أمير كرارة ذهب إليه، وأن الفنانة أسماء جلال أشادت به.

وأوضحت أن هذا الشخص رفض إجراء أشعة لها، واكتفى بـ"طأطأة" رقبتها، لكنّها أصيبت بعد بأسبوع ونُقلت للمستشفى واكتشف الأطباء أنّها كادت تُصاب بـ"شلل رباعي".


وأشارت ساندي، إلى أنها تواصلت مع هذا الشخص، وأبلغته أنه تسبّب في إصابتها بعاهة مستديمة، لافتة إلى أنه زوَّر بطاقتين شخصيتين.

صحة المواطن اصابات خطيرة الفنانة ساندي شلل رباعي رخصة مزاولة المهنة سمكري البني ادمين

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