حقيقة تأثر منشآت أرامكو بعد الهجوم الصاروخي على السعودية

قالت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلا عن مصدر مطلع إن منشآت شركة أرامكو السعودية لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،أعلن، اليوم السبت، اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن تصعيد ميليشيا الحوثي عدائي وهمجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

في وقت لاحق، أعلن التحالف العربي أن الدفاعات السعودية اعترضت صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه نجران، جنوبي المملكة.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية أن " التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وقال تحالف الشرعية "نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع في السعودية، وتؤكد المملكة أن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.