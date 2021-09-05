أحمد فتوح ينشر صورة برفقة محمد صلاح من معسكر المنتخب

شارك أحمد فتوح نجم الزمالك ومنتخب مصر، متابعيه على موقع "إنستجرام" أحدث صورة له من داخل معسكر المنتخب الحالى قبل ملاقاة منتخب الجابون، ضمن مواجهات الجولة الثانية فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وظهر أفشة فى الصورة بصحبة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي من مران المنتخب اليوم، السبت استعدادًا لمواجهة الجابون على الملعب الرئيسى بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

يواجه منتخب مصر نظيره الجابون غدا في تمام الساعة التاسعة ونصف على الملعب الرئيسى بمدينة فرانسفيل فى الجولة الثانية لفرق المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وفاز منتخب مصر فى الجولة الأولى على أنجولا بهدف محمد مجدى قفشة من ركلة جزاء فى الدقيقة الخامسة من الشوط الأول ، فيما خسرت الجابون من لبيبا خارج ملعبها بهدفين مقابل هدف ليتصدر منتخبا مصر وليبيا المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما ويقبع الجابون وأنجولا فى المؤخرة بدون نقاط .

عودة صلاح ومصطفى محمد وغياب صبحي والنني

وانضم الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى اليوم، لمعسكر المنتخب بالجابون للحاق باللقاء المرتقب وذلك بعد انضمام مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركى للمنتخب فى القاهرة قبل السفر للعاصمة ليبرفيل واللذين غابا عن لقاء أنجولا بالقاهرة، فيما حرمت الإصابة محمد الننى نجم أرسنال الانجليزي من اللحاق بالمباراتين.

وخسر منتخب مصر جهود رمضان صبحى فى مواجهة الجابون بعدما تعرض لإصابة بكسر فى إصبع يده اضطر الجهاز الفنى بسببها على استبعاده بعدما أكدت محمد أبوالعلا طبيب الفراعنة عدم قدرته على اللعب بسبب تركيب جبيرة على الإصبع المكسور حتى يلتئم الكسر .

وأعرب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عن سعادته بانضمام الثلاثى محمد صلاح والننى ومصطفى محمد لقائمة الفراعنة فى مباراة الجابون القادمة مؤكدا أنهم دعما قويا للمنتخب قبل هذه المواجهة المرتقبة .

وشدد البدرى عن حزنه لغياب رمضان صبحى بعد الإصابة ومن قبله أكرم توفيق قبل لقاء أنجولا مشيرا الى رضاه عن نتيجة الفوز على أنجولا وعدم رضاه عن الاداء .

وقال البدري، إن لاعبي المنتخب تأثروا كثيرا من الإجهاد بسبب تواصل مباريات الدورى لمرحلة متأخرة قبل معسكر الفراعنة بأيام قليلة بجانب تلاحم المواسم مؤكداً أن الجميع يعمل من أجل تحقيق الفوز وتصدر المجموعة فى النهاية للوصول للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات وتحقيق حلم الملايين بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخ الفراعنة.