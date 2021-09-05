شيكابالا لـ عمرو أديب: اللي بيحصل ده مش كرة

حل كابتن نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".

وعن منع أسر لاعبى الزمالك للاحتفال بالدوري قال:" شيكابالا: في كل العالم وفي الدوري المصري بيحصل التتويج باحتفالات في وجود الأسر والأهالي.

وأكد شيكا قائلا:" بعد التجاوزات التي حصلت لعيبة الزمالك حست أن المسؤولين بتقولنا احنا هندوس عليكم ومش هتاخدو الدورى تانى، اللى بيحصل دا مش كرة".

ودعت الصفحة عبر صفحتها الجمهور للمشاركة في الحلقة وتوجيه الأسئلة للاعب كالتالي: “كابتن نادي الزمالك في ضيافة الحكاية.. اسأل شيكابالا”.

وجاءت أبرز التعليقات على خبر استضافة شيكابالا كالتالي: “كابتن مصر الأباتشي شيكابالا، أسطورة النادي الملكي هتفضل دائما في قلوب كل عاشق للزمالك وكل رأي حر يرى الألماس ويقول هذا الماس، منتظرين ظهورك في كل مكان في العالم يوجد فانز شيكا الأسطورة”.

وأرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا إنذارا رسميا وعاجلا لإدارة قناة MBC مصر طالب فيه إدارة القناة بمنع إذاعة حلقة شيكابالا والتى نوهت القناة أول أمس عن استضافتها له مع الاعلامى مقدم برنامج الحكاية على القناة.

وذكر طارق محمود فى إنذاره الموجهة الإدارة القناة ان اللاعب شيكابالا والذي فرضت عليه عقوبات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكراره اثارة الجماهير وسب اتحاد الكرة المصرى وتجاوزه اللفظى والاحتكاك بمسؤول النظام والاتحاد المصري بعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى الدورى , والذى ادى الي اثارة الفتنة بين جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك وتوجيه عبارات السب من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.