بملامح أكثر عدوانية.. مانهارت تكشف عن بي إم دبليو X6 M المعدلة .. صور

تمكنت النسخة بي إم دبليو X6 M أن تكتسب مكانة كبيرة داخل السوق العالمي للسيارات، و خاصة وسط محبي فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، حيث جمعت هذه النسخة بين عدة مفاهيم قوية ابرزها براعة الصانع الألماني، إلى جانب الاطلالة المميزة، و التجهيزات القوية عبر الإصدارات المطروحة.

بينما تقف شركة مانهارت رائدة مجال تعديلات السيارات أمام هذه النسخة لتضع لمساتها الفريدة، و التي تضمنت عدة تغييرات تشمل المقصورة الداخلية، مع زخارف فنية تزين الهيكل الخارجي للسيارة، إلى جانب بعض الترقيات القوية الخاصة بمحرك السيارة، لتزيد من قدرات هذه السيارة، مما يجعل محبي هذا الطراز في حالة من الدهشة بفضل هذه التعديلات.

قدرات النسخة بي إم دبليو X6 M المعدلة

حصلت السيارة بي إم دبليو X6 M على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 4400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 616 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن/متر، بينما جاءت النسخة المعدلة بعد لمسات مانهارت لترتفع قوة الاحصنة إلى 720 حصانا، مع 900 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

حصلت السيارة بي إم دبليو X6 M المعدلة من الداخل على لمسات من الكربون، مع تطعيمات تتخذ المظهر المموه، والتي تغطي أجزاء من عجلة القيادة المتعددة المهام، و تابلوه السيارة، و المنقطة المحيطة بناقل الحركة وفرامل اليد الالكترونية، بالإضافة إلى مقاعد رياضية من الجلد الأسود مع لمسات بالخيط الأصفر، إلى جانب تغليف ظهر المقاعد بنفس اللمسات المموهة والتي تحمل شعار مانهارت.

وتألقت النسخة بي إم دبليو X6 M المعدلة بعتبات جانبية بارزة، و رفارف عريضة نسبيًا، مع جنوط انيقة متعددة الاضلاع، حيث يمكن رؤية علبة المكابح من خلفها والتي تتمتع باللون الأصفر، بالإضافة إلى شبكات امامية ذات نقشات مميزة، و إضافة عدد 4 أنابيب عادم 100 مم من الكربون أو السراميك كإضافة اختيارية، بينما تأتي السيارة بخط اسود عريض يزين غطاء المحرك مرورًا بالسقف وحتى الناحية الخلفية من السيارة، و نشار امامي نحيف يزيد من المفهوم الرياضي الخاص بهذه النسخة.