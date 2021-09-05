"حياه كريمة" تعيد الحياة إلى قرية الشريف في بني سويف

فرحة عارمة بين أهالى محافظة بنى سويف بعد قرار إدراج 66 قرية من قرى المحافظة وتوابعها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى “حياة كريمة” .

وأكد الأهالى أن هذا العدد الضخم من القرى التى سيتم تطويرها جاء بارقة أمل خاصة أن الصعيد كثيراً ما شهد تهميشاً خلال العقود الماضية، مؤكدين أن القيادة السياسية تثبت كل يوم أن تنمية الصعيد من أهم أولوياتها، وعلق الأهالى:" ربنا يخليك يا ريس لمصر ويطول عمرك علشان الغلابة تعيش" .

وكان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، قد أعلن بدء الترتيبات اللازمة وخطة العمل وتشكيل اللجان المختصة فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" بعد إدراج قرى مركزى ببا وناصر، ضمن المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال المحافظ إن الجهاز التنفيذى بالمحافظة على أهبة الاستعداد ويعمل بكل طاقته لإنجاز المبادرة التى تشمل 66 قرية بتوابعها فى المرحلة الأولى بمركزى ببا وناصر، ويمثل ذلك نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمات بتلك القرى، وتعد خطوة مهمة فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المبادرة تشمل جميع مناحى حياة المواطن وكل الخدمات التى يتعامل معها بشكل يومى وأساسى، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ الصرف الصحى فى 53 قرية وتوابعها بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه لتصبح قرى ببا وناصر مخدومة بنسبة 100% بخدمة الصرف الصحى، حيث إن المخدوم بالصرف الصحى 13 قرية من الـ66 قرية المدرجة ضمن المبادرة، كما تشمل المبادرة أعمال رصف للطرق، بجانب تدعيم الإنارة بالقرى وأعمال كهرباء، فضلاً عن تدعيم الوحدات الصحية ومراكز الشباب والمدارس، وأعمال تغطية الترع وتنفيذ كبارى، وغيرها من المشروعات الخدمية.

وتشمل القرى التى تم ترشيحها ضمن المبادرة 66 قرية فى هذه المرحلة بواقع 20 قرية بناصر، وهى: “ أشمنت، البرج، الحرجة، الحمام، الرياض، الزيتون، المنصورة، بنى خليفة، بنى عدى، بهبشين، أبوصالح، دلاص، دنديل، طحا بوش، غيط البحاى، كفر الجزيرة، أبوخلاد، منشأة الشركة، منشأة هديب، غيط البحارى، طنسا، الملق” ، و46 قرية بمركز ببا “ أبوشريان، البرانقة، البكرية، الجزيرة الشرقية، السلطانى، الضباعنة، جزيرة الفقاعى، الملاحية القبلية، الملاحية البحرية، أم الجنازير، الشهيد حسن علام «كوم الصعايدة” ، بنى أحمد، بنى خليل، بنى عقبة، بنى عوض، بنى قاسم، بنى ماضى، بنى محمد الشرقية، بنى مؤمنة، بنى هاشم، جبل النور، جزيرة الفقاعى، جزيرة ببا، رزقة المشارقة، زاوية الناوية، سدس الأمراء، صفط راشين، طحا البيشة، طرشوب، طنسا بنى مالو، طوه، غياطة الشرقية والغربية، فزارة، قمبش الحمراء، كفر جمعة، كفر منصور، كفر ناصر، منشأة أبودخان، منية الجيد، منيل موسى، نزلة الزاوية، نزلة الشريف، نزلة على كيلانى، هربشنت، هلية" .

التقى "صدي البلد " بالأهالى فى قرية الشريف التابعة لمجلس قروى قمبش بمركز ببا وهى إحدى القرى التى دخلت ضمن المبادرة الرئاسية للتطوير لرصد فرحتهم بعد دخول قريتهم مبادرة حياة كريمة.. وقال حسن جمال موظف بالقرية تعانى القرية العديد من المشاكل أبرزها حرمان القرية من الصرف الصحى ومياه الشرب ونعتمد على سيارات الكسح لشفط الطرنشات المنتشرة بقرية الشريف وأضاف أن المياه الجوفية خاصة فى الشتاء بناصر بيوت الأهالى وتسببت فى تعرض المنازل للشروخ والتصدعات كما أن مياه الشرب تأتى للقرية من قريه كفر المناشى التى تبعد نحو 10 كيلو ولكن اليوم بعد أن أولى الرئيس اهتمامه بالقرى الأكثر احتياجاً أصبح هناك أمل فى توفير الخدمات للقرية.

فيما أعرب ناصر علي ، من أهالى الشريف، عن سعادته بإدراج قريته فى التطوير وأشار الى افتقار القرية لمياه الشرب النظيفة بسبب تآكل وعدم صلاحية شبكة المياه نتيجة تهالك المواسير والوصلات القديمة من محطة كفر المناشى وأضاف أن قرية الشريف أيضا تعانى من عدم وجود مكتب بريد يخدم الأهالى وكبار السن والمكتب الوحيد فى قريه مجاوره يخدم 60 ألف مواطن وده ما ينفعشى ونتيجة لذلك يقوم بعض المواطنين للسفر ذهاباً وعودة من مركز ببا لصرف المعاش أو المساعدة ويتكبدون مبالغ نظير أجرة المواصلات لصرف معاش أو مساعدة لا تكاد تكفى وأجمع غالبية الأهالى على ضرورة إنشاء مكتب بريد يرحم الأهالى من المعاناة المستمرة.

عيسي احمد علي من قرية الشريف أكد ضرورة إنشاء مدرسة للحد من الكثافة الطلابية التى تعدت الـ80 طالباً فى مدرسة مشتركة تعمل فترتين صباحية ومسائية وكشف عن وجود مصرف على مساحة 40 قيراطاً غير مستغل ولا تستفيد منه الأراضى الزراعية مطالبا أجهزة الدولة باستغلاله لإنشاء الخدمات المحرومة منها القرية كما أشار إلى سوء حالة الطريق الرئيسى للقرية الذى يحتاج إلى إعادة تأهيل.

من جانبه، قال المحاسب هانى جويلى، رئيس مدينة مركز ببا، إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة القرى التى أدرجت فى المبادرة الرئاسية بمركز ببا لتحديد الخدمات الأساسية والفعلية التى تحتاجها كل قرية.

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