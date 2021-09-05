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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية للجان الثانوية العامة دور ثان

وزير التعليم
وزير التعليم

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الاجنبية الثانية إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، استعدادا لبدء توزيعها على طلاب الثانوية العامة في العاشرة صباحا.

ويتم نقل جميع أوراق الأسئلة والاجابة الخاصة بـ امتحان اللغة الاجنبية الثانية من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في حراسة مشددة بالتعاون مع كافة الجهات السيادية في الدولة.

ويتوافد في التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، لاداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المقرر ان يبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون اليوم الاحد امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم 27 ألف و141 طالب/ طالبة بجميع لحان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية

ويبدأ  زمن امتحان اللغة الاجنبية الثانية من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا

كما يؤدي البوم طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد (6) طالب/طالبة.

ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، ويطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جدير بالذكر ان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، يسمح بخوضها لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بـ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

و “يحصل الطالب في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على ٥٠% من النهاية الكبرى لدرجة المادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط”.

ويسمح للطلاب بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بالدرجة كاملة، في حالة الطلاب الحاصلين على إذن رسمي بالموافقة على تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” للدور الثاني بالدرجة الفعلية، نظرا لتغيبهم عن امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الأول” لظروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا أثناء الامتحانات بأي أمراض خلال أسبوع فقط من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

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