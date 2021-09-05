اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني

أعلن الأزهر الشريف، عن جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بقسميها الأدبى والعلمى لسنة ( 1442 هـ / 2020- 2021 ).

ويواصل اليوم الأحد، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات الدور الثاني، للقسم العلمي والأدبي، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الكيمياء والبلاغة، ويؤدي طلاب القسم الأدبي، الامتحان في مادتي الجغرافيا والإنشاء.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021

وأعلن الأزهر الشريف نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وأعلن وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألف و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.

وتابع: "كانت هناك ست محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية ، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر.