بروتوكولات تعاون بين هندسة عين شمس وعدد من الشركات الأعضاء بجمعية رجال الأعمال المصريين

فى إطار الشراكة بين كلية الهندسة جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال المصريين، قام الأستاذ الدكتور عمر محمد الحسينى عميد الكلية، يوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021م بتوقيع بروتوكولات تعاون بين كلية الهندسة وعدد من الشركات الأعضاء بجمعية رجال الأعمال المصريين فى مجال التدريب لطلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وذلك بحضور المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين و الأستاذ الدكتور أحمد محمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة دعاء كمال الدين كامل منسق التدريب الطلابى بقطاع التعليم والطلاب بالكلية و ممثلى الشركات والمهندس عمر صبور الرئيس التنفيذى لشركة المهندس الاستشارى حسين صبور و ممثل شركة الاهلى صبور للتنمية العقارية بالنيابة عن المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى للشركة، و المهندس علاء الدين فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية،والأستاذ بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فرست للإنشاء والتعمير و الأستاذ أحمد حسين الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة ادفا للتطوير العقارى و المهندس أحمد الزيات رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الأنظمة الهندسية EMS والدكتور وليد محمود سويدة رئيس مجلس إدارة شركة بي سي اي التعليمية.