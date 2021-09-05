كياني.. وزير الشباب والرياضة يجتمع مع مسئولي المنصة الوطنية للشباب

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، اجتماعاً مع مسئولي المنصة الوطنية للشباب "كياني" التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت، وشركة أسجا تك المنفذة للمنصة الإليكترونية، ومختلف الجهات المعنية.

ترصد المنصة الوطنية للشباب "كياني" الأنشطة والمبادرات التي تقدم للنشء والشباب من كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية والدولية في مصر، وتأتي في ضوء التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة في إطار توجهات الدولة المصرية.

استمع وزير الشباب والرياضة إلي ما تم إنجازه من مكونات المشروع المتمثلة في إنشاء الهوية للمنصة، والجزء البرمجي الخاص بالجهات المقدمة للبرامج والمشروعات، والموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة والذي يتيح للمستخدمين التسجيل والاطلاع علي البرامج والمشروعات المختلفة، وآليات المشاركة بها، والتطبيقات الإليكترونية "موبايل ابلكيشن" علي المنصات الإليكترونية المختلفة، والتي تم الانتهاء من تصميمها بشكل كامل.

وجه أشرف صبحي بالانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمنصة، والبدء في تزويد المنصة بالمشروعات والبرامج المتعلقة بالنشء والشباب بالشراكة مع الجهات المعاونة، مشيراً إلي أهمية استدامة المشروع؛ ليتاح للشباب معرفة كل الخدمات والفعاليات التي تُقدم لهم في مختلف المجالات في مكان واحد.

طالب وزير الشباب والرياضة بوضع برنامج زمني محدد لإطلاق المنصة، وإعداد عرض تقديمي متكامل حولها لعرضها علي مجلس الوزراء تمهيداً للإطلاق الرسمي للمنصة، لافتاً إلي قيام الوزارة عقب ذلك بحملة توعية كبيرة لتعريف الشباب بالمنصة الإلكترونية، ومدي الاستفادة منها حيث تعريفهم بالأنشطة والبرامج المنفذة وفقا لهواياتهم واهتماماتهم.