عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراءات جديدة.. الرئيس التونسي يتعهد بإعادة السيادة للشعب في إطار الدستور

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، بإعادة السيادة للشعب في أقرب وقت ''في إطار الدستور''.

وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قال سعيد إنه ''سيمرر في أقرب الأوقات الإجراءات التي عبد الشعب طريقها''، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.

تونس.. اتحاد الشغل يطالب باستفتاء على الدستور وسرعة تشكيل الحكومة

بعد قرارات سعيد|حقيقة وجود طبيب نفسي ضمن وفد أمريكي التقى الرئيس التونسي

جاء تصريح الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه برئيس منظّمة الأعراف وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظّمة.

وأضاف: ''سنعمل في أقرب الآجال على تنظيم ما يجب تنظيمه في إطار الدستور حتى تعود السيادة للشعب لا أن تكون السيادة كلمة مهجورة في نص الدستور''.

ولم يعلن الرئيس التونسي عن أية تفاصيل أخرى عن الأمر، أو الإجراءات التي ينوي اتخاذها بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور في 25 يوليو الماضي واتخاذه جملة من التدابير الإستثنائية التي أعلن تمديدها إلى أجل غير مسمى.

وكان سعيد، أكد أن ما حدث في تونس ليس انقلاباً لأنه لم يتم خارج الشرعية القانونية، خاصة أنه استعمل نصاً دستورياً لحماية تونس من خطر داهم .

وقال سعيد ذلك خلال استقباله، صباح اليوم الأحد، بقصر قرطاج الرئاسي، وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ضمّ السيناتور كريس مورفي والسيناتور جون أوسوف .

وأضاف: "اعتبروا أن الدولة أداة لتجويع الشعب وصار الموتى يعدون بالمئات كل يوم، وصار الشعب يطالب بحقه في الكرامة وهو ما دفعنا إلى التحرك".

وتابع: "لجأت حينها إلى النص الدستوري واحترمت الإجراءات التي نص عليها القانون، وما حدث ليس انقلاباً لأن ليس فيه خروج عن الشرعية".

وأضاف: "هناك أطراف تذهب إلى الخارج لتشويه صورة بلدهم، أما نحن فهدفنا هو تحقيق الحرية"، مختتمًا حديثه بالقول إن السيادة في الدولة هي للشعب التونسي.
 

الرئيس التونسي قيس سعيد الدستور تونس السيادة

ترشيحاتنا

مصر تدين الهجوم الإرهابي بـ كركوك.. وتؤكد تضامنها مع العراق ضد الإرهاب

البنك الأهلي يكشف رغبته فى استعارة لاعبين من الزمالك .. تفاصيل

مطار القاهرة يجري أعمال تطوير بساحات انتظار السيارات بمبنى الركاب القديم.. صور

أسهم حمدتو تتجه نحو الفوز بجائزة البارالمبية الدولية.. ويقرر التبرع بها لـ تحيا مصر

في افتتاح مؤتمر العمل العربي برعاية السيسي|تكريم سعفان وأبو الغيط بـ درع تقديرية

انقاذ غواصين اثنين من الموت غرقا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

الرئيس السيسي عن إحلال السيارات : عاوز 10 آلاف عربية نديها للناس حتى لو هندفع نصف الثمن

شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله

شوبير يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الجابون في تصفيات كأس العالم

السيسي يتفقد أعمال إنشاء دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الجديدة

ردًا على نقد الإعلامي|محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بـ فيديو صادم

حارس مرمى مميز.. ميدو يزف بشرى سارة لـ جماهير الإسماعيلي

رسالة مصطفى محمد تنهي خلافاته مع تريم فى جالطا سراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

صناع الفيلم المصري أميرة فى العرض الأول بمهرجان فينيسيا

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

فيديو

فيديوجراف.. طلقت نفسها.. تصريحات لأول مرة للمطربة بلقيس فتحي

فيديوجراف.. انخفاض نسبة القبول للالتحاق بكليتي الشرطة والحربية

فيديوجراف..كان هيسبب في شلل فنانة.. احترس من سمكري البني ادمين

فيديوجراف.. أبرز تصريحات السيسي خلال القمة المصرية - القبرصية

المزيد

ساحة رأي

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

سهام محمد محمد تكتب: أين حقي يا أخي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

د. محمد مبروك

أخطر أمراض العصر

نهال علام

اليائس يرفع أيده

اﻟﻤﺰﻳﺪ