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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

أسرة تستغيث من ضمور العضلات.. أم محمد: عيالي هتموت مني.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد، استغاثة أسرة من مرض ضمور العضلات، بقرية الشرفا بمدينة القناطر الخيرية، تعيش الأم معاناة مع ابنائها أصحاب الأعمار المختلفة والمصابين بضمور في العضلات.

 

أم محمد، أبنائها الثلاث مرضى بضمور العضلات، أعمارهم مختلفة بين ال٣٥ وال٤٣ وال٤٥ عاماً، تعيش معاناة في تتبع احتياجاتهم، وحملهم وتنقلهم من مكان لآخر، على الرغم من كونها امرأة سبعينية عمرها لا يسعها لتحمل كل هذه المشاق.

 

وقالت منى، إحدى أبناء الأسرة، أنها تعاني من عمر ال١٨ سنة بضمور العضلات، تتكفل برعايتها من الالف إلي الياء والدتها، وتتحمل أعباء مرضها، ويعد أملها بالشفاء كبير لترد جميل والدتها وشقاها معهم.

 

وتطالب منى المسؤولين بالقطاع الطبي، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكفل حالتهم المرضية، وتوفير العلاج اللازم لهم، ليعيشوا ما تبقى من عمرهم بشكل طبيعي، وأضافت انهم يعانوا أيضاً مع مرض السكر، ولا يتوفر لديهم مصدر دخل يكفي لتوفير العلاج اللازم لحالتهم.

 

واستغاثت أم محمد، بدموع الحزن على أبنائها، وقالت: "بقالي ٣١ سنة شقيانة عليهم، ومبنامش من صريخهم من الوجع" ، سلاحها الوحيد هو الدعاء لا تملك سواه للتخفيف من معانتها، وتطلب أن يتم النظر لحالة أبنائها بعين الرأفة والرحمة.

 

ويعد أمل أم محمد الوحيد هو نجدة المسئولين لحالة أبنائها، والتكفل بمصاريف علاجهم ومعيشتهم، فلا يوجد لديهم مصدر دخل ثابت سوى معاش لا يتعدى ال٥٠٠ جنيه، بينما مصاريف علاج السكر فقط تتخطى ال٦٠٠ جنيه.

 

يساعدها أهال الخير بالمنطقة قدر المستطاع لتوفير العلاج لأبنائها، ولكنها تحتاج لمساعدة ودعم الدولة بعلاجهم وتخفيف الأعباء التي تعانيها معهم.

 

وأضافت أم محمد أنها تطالب بتوفير بعض المستلزمات ببيتها لتساعدها، فلم تعد تقدر على تحمل مشاق أخرى، فبيتها به تصدعات وشقوق يحتاج لصيانة، كما أنها تعاني من غسيل البطاطين ومستلزمات أبنائها، وتطلب من أهل الخير توفير غسالة كهربية تعينها على متاعب يومها.

وللتواصل مع الحالة على الرقم: 0114 031 4474

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد عليها.

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