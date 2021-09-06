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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إحنا بنموت بالبطيء.. أهالي البلكات في الأقصر يستغيثون من انقطاع المياه منذ 6 سنوات ..شاهد

صدى البلد

استغاث أهالى منطقة البلكات بعزبة ابو دغار فى قرية حاجر ارمنت التابعة لقرية السلام بمركز ومدينة ارمنت غرب  محافظة الأقصر، من استمرار انقطاع المياه والذى دام مدة 6 سنوات و تعطل كافة أنشطتهم اليومية بسبب استمرار انقطاع المياه  .

 

ويقول المواطن محمد الحجازى عبد الهادى ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نشكو من استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب في ، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم".

 

وأضاف المياه منقطعة عن الخطوط منذ ٦ سنوات وسنطر اسفين استخدام المياه الجوفية المالحة والغير صالحة للشرب والمتلوثة وكذلك فصول رياض الأطفال والمسجد تعاني من عدم وجود مياه شرب وايضا تستغل المياه الجوفية .

 

وتابع: “رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من انقطاع المياه التى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة”.

 

وناشد الأهالى ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل انقاذ 90 أسرة وحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم
٠١١٤١٢٨١٣٣٦

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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