أبواب الخير تدخل المحافظة وإصابة 7 أشخاص في حادثين متفرقين .. أبرز أحداث أسوان علي مدار الـ24ساعة

انطلاق قافلة تحيا مصر بإجمالى 26 ألف كرتونة غذائية متنوعة في أسوان

المحافظ يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

إصابة 7 أشخاص في حادثين متفرقين

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية من يوم الأحد .

في البداية كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن انطلاق أسطول القافلة المخصص لمحافظة أسوان، والذى يضم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بإجمالى 26 ألف كرتونة غذائية متنوعة.

ويأتي ذلك عقب تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي قافلة " أبواب الخير " والتى تعد أكبر قافلة للعمل الخيرى ينظمها صندوق تحيا مصر لدعم ورعاية 5 ملايين مواطن أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وذلك بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيرى .

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته أيضاً لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد العميد مهندس يحيى أبو زيد بسرعة الإنتهاء من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وأيضاً سرعة الاستجابة للشكاوى والمطالب الجماهيرية ، مع وضع الحلول الجذرية للبؤر الساخنة .

وفي سياق آخر أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة للمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، مع التخلص الفوري من القمامة بكافة الأحياء والمناطق السكنية أولاً بأول.

وتم تنفيذ أعمال جرد ورفع الأتربة الموجودة على جانبي مطالع ومنازل كوبرى الشيخ عيسي حيث أسفرت الجهود عن رفع أكثر من 60 طن مخلفات، بجانب رفع 30 طن مخلفات للقمامة بغرب أسوان، كما تم نهو مشكلة عدم وجود أغطية لغرف الصرف الصحى بمدخل منطقة الكسارة ونجوع الجوزيرة، فيما تم التدخل لإصلاح أحد خطوط مياه الشرب بمدينة السباعية بعد ورود شكوى من المواطنين على الواتس آب الخاص بالمحافظ.

وأقرأ أيضاً:

كما كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لأعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجاني للمواطنين بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو ، وأيضاً قرية القنان بمركز إدفو، والتي تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 3451 ) مواطن ، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي.



ومن ناحية أخرى، تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، فيما أصيب 3 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسوان / أبو سمبل البرى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، وجارى إجراء الفحوصات الطبية عليهم، وتقديم كافة أوجه العلاج والرعاية اللازمة لهم.

هذا فيما أكد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة اسوان علي أهمية تنفيذ رؤية وآليات مشروع مودة القومي والذي ياتي في إطار المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. جاء ذلك خلال ختام فاعليات مشروع مودة القومي الذي أقيم علي مدار يومين بالحرم الجامعي صحاري من 4 حتي 5 سبتمبر الجاري لعام 2021 والذي أعلن عنه الرئيس السيسي خلال المؤتمر السادس للشباب عام 2018 والذي يستهدف الحد من نسبة الطلاق في مصر من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وحديثي الزواج.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان بأن مشروع مودة القومي يعمل على الحفاظ على الاسرة المصرية، ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري على كافة الاصعدة مع زيادة الوعي الأسري والثقافي لدي طلاب الجامعة.