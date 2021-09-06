عبد الله السعيد يخطط لإنهاء مسيرته في الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد، نجم فريق بيراميدز، وصلت لمراحل متقدمة خلال الأيام الماضية.

وقال صادق فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "ستكون هناك جلسة بين الزمالك وممدوح عيد، الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، لانهاء كافة تفاصيل التعاقد مع عبد الله السعيد واللاعب يضغط بشكل كبير للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء".

وأضاف: "عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، يقف ضد اتمام انتقال عبد الله السعيد، ولكن اللاعب يريد انهاء مسيرته الكروية داخل صفوف الزمالك".

وكان بيراميدز، أصدر بيانًا رسميًا، الجمعة الماضية، لتوضيح حقيقة عبد الله السعيد نجم وقائد الفريق، في الموسم المقبل.

وأوضح بيراميدز في بيانه، أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.

وأكد بيراميدز أن العلاقة الطيبة مع الأندية وخاصة الزمالك، تجعل من غير المقبول، الحديث في الإعلام من جانب الأبيض بشأن السعيد، والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، والتصريح بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم.