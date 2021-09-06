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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

6 طعنات|والدة قتيل عين شمس: قتلوه عشان 130 جنيه

جرجس سامي ضحية
جرجس سامي ضحية عين شمس

تموت السعادة والمروءة وينطفئ شعاع الفرح أمام بعض معدومي الإنسانية وتتحول الأماني إلى سراب و تتهوه الأسرة في بحر المجهول بعد مقتل راعيها و حاميها، مات حلم

 الأم و تبدد أمل الأسرة بمقتل شاب في ربيع عمره ذي الملامح البسيطة و الطموح الذي لا يضارع على يد شخصين بسبب ١٣٠ جنيها.

 بدأت والدة جرجس سامي، شاب لقي مقتله علي يد اثنين من البلطجية في عين شمس، بسبب 130 جنيهًا؛ حديثها قائلة "ابني اتقتل عشان جدعنته".

وأوضحت والدة جرجس؛ أن فقيدها كان يرغب في تنفيذ مشروع لكي يساعد والده في ظروف المعيشة،

 وخلالها استأجر محلًا، وفتح محل بيع ملصقات لسيارات، هو وأحد أصدقائه كشريك معه.

كما أكدت خلال ذلك بدأ جرجس يساعد في ظروفنا ومصروفات البيت، ويعطي شقيقته مالًا لشراء بعض مستلزماتها.

 

أضافت والدة الشاب" يوم الواقعة كان يجلس معنا قبل ذهابه محل عمله، وطالب مني أنه أصوره داخل المنزل 

ولكننا لم نعلم بأنه يودعنا بهذه الصورة".

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وتابعت والدة جرجس: وقت الحادث تلقيت اتصالًا من صديقه، قام والد جرجس، بالرد عليه ويقول الحقني يا عم سامي جرجس بيموت، عقب سماع صوت صديقه وأنا أغمى عليا، وقت سماع الخبر، بعدها توجهت إلى المستشفى

 ومعرفتش أودعه قبل ذهابه.

 كان جرجس سامي الشاب يبلغ من العمر 18عامًا؛ صاحب محل استيكرات سيارات بمنطقة عين شمس، حينما طالب بحقه من المتهمين، بدفع ثمن بعض استيكرات لسيارتهم، ورفضوا يدفعوا مبلغ 130 جنيها، خلالها أقدموا بالتعدي عليه وقام أحدهما  بطعنه بالمفك 6 طعنات في الرقبة، ليسقط على الأرض غارقا في دمائه ويفارق الحياة في الحال.  

 

البداية، عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب على يد شخصين بسبب 130 جنيهًا، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، للوقوف على مُلابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

 جرجس  ضحية عين شمس
 جرجس ضحية عين شمس 
جرجس ضحية عين شمس
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