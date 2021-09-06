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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة السيناريست هاني سرحان بـ فيروس كورونا

هاني سرحان
هاني سرحان

أعلن المؤلف هاني سرحان إصابته بفيروس كورونا عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و كتب هاني سرحان “ ايجابي كورونا دعواتكم تعدي علي خير ” 

 

تعاقد المؤلف والسيناريست هاني سرحان على فيلم "اللي مايتسموش" مع شركة نيوسينشري، وهو أولى مؤلفات هانى سرحان السينمائية والذي يعمل عليه حالياً على أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال عام 2022.

 

ويدخل هاني سرحان فى تجربته السينمائيه الأولى عالما جديدا من الإثارة والاكشن حيث يتناول الفيلم عالم  القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات التى مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.

 

ويخطط هانى سرحان في الفترة الحالية لخوض تجارب سينمائية عديدة بعد النجاح الدرامي الذي حققه بمسلسل الاختيار ٢ والذى قام فيه بتوثيق بطولات رجال الشرطة .

 

كما برز اسم هانى سرحان من خلال أعمال مثل ثنائية الأب الروحي، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل لمس أكتاف، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل الفتوة الذى حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.

 

أحدث أعمال هانى سرحان

اخر اعمال هانى سرحان الفنية، هي كتابته الجزء الثاني لمسلسل الاختيار، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021. 

هاني سرحان رمضان سينما انستجرام فيروس كورونا الاختيار رجال الشرطة

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