إصابة السيناريست هاني سرحان بـ فيروس كورونا

أعلن المؤلف هاني سرحان إصابته بفيروس كورونا عبر خاصية الاستوري علي حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.
و كتب هاني سرحان “ ايجابي كورونا دعواتكم تعدي علي خير ”
تعاقد المؤلف والسيناريست هاني سرحان على فيلم "اللي مايتسموش" مع شركة نيوسينشري، وهو أولى مؤلفات هانى سرحان السينمائية والذي يعمل عليه حالياً على أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال عام 2022.
ويدخل هاني سرحان فى تجربته السينمائيه الأولى عالما جديدا من الإثارة والاكشن حيث يتناول الفيلم عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات التى مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.
ويخطط هانى سرحان في الفترة الحالية لخوض تجارب سينمائية عديدة بعد النجاح الدرامي الذي حققه بمسلسل الاختيار ٢ والذى قام فيه بتوثيق بطولات رجال الشرطة .
كما برز اسم هانى سرحان من خلال أعمال مثل ثنائية الأب الروحي، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل لمس أكتاف، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل الفتوة الذى حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.
أحدث أعمال هانى سرحان
اخر اعمال هانى سرحان الفنية، هي كتابته الجزء الثاني لمسلسل الاختيار، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.