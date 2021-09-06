برغم أزمة كورونا.. خبير اقتصادي: مصر تنجح في خفض معدل التضخم

قال الدكتور خالد عبد الشافي الخبير الاقتصادي ، إن مصر كانت قادرة بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة زيادة المساحات الزراعية وزيادة الأراضي التي تم استصلاحها لسيطرة على التضخم ، مؤكدًا أنه كلما ارتفع التضخم ارتفعت الأسعار وكلما انخفض التضخم يترتب عليه انخفاض الأسعار داخل الأسواق .

وأضاف الدكتور " خالد عبد الشافي " خلال مداخلته الهاتفية على قناة " دي ام سي " ، أن بفضل السياسات المتابعة للسيطرة على التضخم انخفضت نسبة التخضم التي كانت تبلغ حوالي 33 % إلى أكثر من 4.5 % في شهر يوليو الماضي .

وأشار الدكتور " خالد عبد الشافي " إلى أن السياسات التى تم وضعها للسيطرة على التضخم جعلت مؤسسة " فيتش " للتصنيف الإئتماني تشيد بجهود مصر في احتواء معدل التضخم في ظل عمد المستهدفات المعلنة من البنك المركزي.



وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، 3 مواقع فى نطاق محافظة الوادى الجديد، لتنفيذ حقول إرشادية بها لمحصول الذرة الشامية وذلك ضمن استراتيجية وزارة الزراعة للنهوض بإنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن تلك الحقول الإرشادية تشرف عليها لجان متخصصة من مهندسى الإرشاد الزراعى تحت إشراف قسم بحوث الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، مشيرا إلى عمليات المرور الدورى على زراعات الذرة، لتوعية وإرشاد المزارعين بأفضل الأساليب العلمية المستحدثة لزيادة إنتاجية المحصول من الفدان.

وأوضح المرسى، أن المواقع الثلاثة تشمل تنفيذ 6 حقول بمركز باريس، وكذا 6 حقول بمدينة موط، بالإضافة إلى 6 حقول تابعة لإدارة القصر الزراعية بواقع 4 حقول إرشادية، وحقلين مشاهدة بكل منطقة.



