هروب الأسرى الفلسطينيين على طريقة فيلم The Shawshank Redemption

اندهش العالم باسره، ولا سيما أجهزة أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، من حادث أقرب لأفلام الهروب بهوليوود، وذلك بعد أن تمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة، عبر نفق حفروه داخل زنزانتهم.



وحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أظهرت التحقيقات الأولية، أن الأسرى الـ 6، كانوا في نفس الزنزانة، حيث حفروا نفقا بطول عشرات الأمتار، لتبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب هذا الهروب، عملية مطاردة واسعة النطاق في شمال إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، للعثور عليهم.

الحادث أعاد إلى الأذهان هروب ادني بطل الفيلم المميز الخلاص من شاوشانك أو

The Shawshank Redemption الذي عمل على مدار سنوات للهرب من أحد أقوى السجون تأمينا على مستوى العالم.



فقد استطاع بطل الفيلم الشهير أن يحفر بواسطة مطرقة صغيرة جلبها له صديقه ريد في عامه الأول بالسجن وبواسطة المطرقة حفر نفقًا من زنزانته إلى الفناء الخارجي والهروب عن طريق انبوب صرف صحي.



الفيلم بطولة تيم روبنز، مورجان فريمان، بوب جنتون، ويليام سادلر، كلانسي براون، جيل بيلوز، وقد تم عرضه عام 1994.