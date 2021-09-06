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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطانية تعتدي بالسب والضرب على طفل بعمر الـ5 سنوات

بريطانية تعتدي على
بريطانية تعتدي على طفل

بدأت الشرطة البريطانية تحقيقا في مزاعم تعرض صبي صغير  للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل امرأة في ساحة انتظار سيارات. 

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، يواصل الضباط التحقيق للحصول على معلومات بعد الحادث المزعوم خارج عيادة كرانلي الطبية في ساري ببريطانيا.

 

وأوضحت الشرطة أنها استدعت بعد تلقيهم بلاغ عن امرأة اعتدت لفظيًا وجسديًا على  صبي   يعتقد أنه يبلغ من العمر حوالي خمس سنوات.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه  منذ ذلك الحين تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا للاشتباه في الاعتداء الطفل مما تسبب في أذى جسدي فعلي له، لكن الضباط الذين حققوا في الحادث الليلة الماضية نشرت مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة لإيجاد شهود عيان على الواقعة.

 

 وقال متحدث باسم شرطة سوري: “التحقيقات جارية وما زلنا نبحث عن شهود على هذا الحادث لمساعدتنا في التعرف على الأطراف الأخرى المعنية بهذا الحادث”.

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