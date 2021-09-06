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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محافظ أسوان: 15 مليار جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة في 3 مراكز

محافظ أسوان
محافظ أسوان

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن حجم الأعمال والمشروعات في مبادرة حياة كريمة خلال الفترة الأخيرة.


وأكد  أشرف عطية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن هناك 650 مشروع يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة في المحافظة، مشيرا إلى أن مشروعات حياة كريمة توفر خدمات لـ ثلثي سكان المحافظة.

 

وأضاف  أشرف عطية محافظ أسوان، أن 15 مليار جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة في 3 مراكز في محافظة أسوان، ويتم إنشاء 11 مستشفى جديدة في المحافظة ضمن المبادرة.

 

وفي السياق نفسه أشار أشرف عطية إلى أن 11 مركز تكنولوجي تعمل بأحدث التقنيات لخدمة المواطنين، متابعا أن قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن مبادرة حياة كريمة تعمل على قدم وساق في المحافظة، مضيفا أن هذه المبادرة تعد معجزة تتم في الدولة المصرية.


وأضاف أن حجم الإنجاز الذي يتم على أرض الواقع في أكبر 3 مراكز في المحافظة وهم "ادفو" و"كومبو" و"النوبة"، وهذه المراكز تمثل ثلثي تعداد سكان المحافظة.


 


 


فيما أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد العميد مهندس يحيى أبو زيد بسرعة الإنتهاء من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وأيضاً سرعة الاستجابة للشكاوى والمطالب الجماهيرية ، مع وضع الحلول الجذرية للبؤر الساخنة .

 

حيث أعرب المحافظ عن تمنياته له بالتوفيق والسداد خلال فترة تولى مسئولية الشركة ، مشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال بمشروعات إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى ، وخاصة بطرق كورنيش النيل والسادات والسماد ، بالإضافة إلى شوارع وسط المدينة من أجل القضاء على مشاكل الكسورات والطفح التي تؤرق قطاع عريض من مواطني مدينة أسوان وتسبب لهم معاناة لما يترتب عليها من قطع للمياه .

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كما وجه اللواء أشرف عطية بالتعامل السريع مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية والإلتحام المباشر مع المواطنين ، والعمل على تفعيل الخط الساخن للشكاوى ، مع وضع الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة المتعلقة بشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى ولاسيما في البؤر الساخنة والتي تستهدفها المشروعات الحالية ، مؤكداً على أهمية الإسراع أيضاً في معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " وذلك وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لتحقيق المردود الإيجابى منها على المواطن الأسواني .

 

اشرف عطية محافظ أسوان حياة كريمة ن حجم الأعمال سكان المحافظة

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