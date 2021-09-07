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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شجرة القصر.. مقصد الباحثات عن الإنجاب ومادتها البيضاء يقصدها المصابون بأمراض جلدية

شجرة القصر بنجع حمادى
شجرة القصر بنجع حمادى

مثل كثير من الأشجار المعمرة التى تنتشر فى صعيد مصر، تحتل " شجرة القصر " بنجع حمادى شمال قنا ، باهتمام السيدات و المهتمين بالأشجار العتيقة ، ما جعلها مقصداً للباحثين عن علاج للأمراض الجلدية و الباحثات عن حلول لتأخر الإنجاب أو علاج الأطفال الذين تعرضوا للفزع أو الرعب من شىء ما.

 

المتعلمين والمثقفين بالقرية لا ينكرون عراقة الشجرة و عمرها الذى لم يحدد بتاريخ معين ، لكن يرفضون ما يتردد عنها من حكايات و أساطير لا تتماشى مع الواقع والمراجع التاريخية، فى حين يربط آخرين بينها وبين ضريح مجاور لها يسمى بـ مقام الفضل ابن العباس.

 

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موعد ظهور ثمار شجرة القصر من كل عام ، يتحول إلى مولد يشهد توافد الكبار والصغار للحصول على بركات الشجرة و التداوى بمادتها البيضاء التى تشبها اللبن فى لونها ، لكنها حارقة تكوى جراح الأمراض الجلدية خاصة التى تنشر بقعها على الجلد فى فصل الصيف .

 

قال متولى أبوالمجد " مزارع"، أقيم من صغرى بجوار شجرة القصر و مقام الفضل ابن العباس، ومنذ طفولتى و أنا أرى هذه الشجرة يقصدها الأهالى رجال و سيدات بعضهم يقصدها للتداوى والعلاج من أمراض جلدية خاصة ما تسمى " حذاذه"،وتعطى نتائج فعالية وقوية فور وضع المادة البيضاء التى تخرج من الشجرة على المكان المصاب وتشبه وقتها الشخص الباكى ، فيما تقصدها السيدات اللاتى تعانين من تأخر الإنجاب أملاً فى حدوث حمل.

 

و تابع أبوالمجد ، الشجرة مرتبطة ارتباط وثيق بالضريح الموجود بجوارها، فمن يأتيها لابد أن يزور المقام ومن يقصد المقام لابد أن يحصل على نفحات من الشجرة المباركة التى تحولت مع مرور السنين إلى مقصد للأهالى، ليس من قرية القصر أو نجع حمادى فقط، لكن من مراكز ومحافظات أخرى يأتون لزيارة الشجرة بعدما سمعوا عن قدراتها العجيبة فى العلاج بإذن الله تعالى.

 

و أشار أبوالمجد، سمعنا عن أجدادنا روايات كثيرة وعديدة عن ضريح الفضل و شجرة القصر، من أبرزها أن صاحب الضريح جاء عبر النيل ودمائه تنزف من جسده و لم يتوقف نزيف الدماء إلا تحت الشجرة ، ورواية أخرى تقول أن لصوص حاولوا سرقة محصول بصل بالقرب من الشجرة و بعد عودتهم لتحميله وجدوه عبارة عن نباتات حلف .

 

و قال صابر أبوعوف " مدرس "، شجرة القصر و مقام الشيخ فاضل من العلامات المميزة بقرية القصر، فقد نشأت وتربيت بجوار هذه الشجرة التى لا تنقطع عنها زيارة الأهالى ، وكبرنا بعد ذلك ومازالت الزيارات مستمرة للشجرة والمقام ، كل يأتى حسب اعتقاده ، لكن فى  النهاية الشفاء والعلاج بمشيئة الله تعالى.

 

و أشار أبوعوف ، إلى أن الشجر المعمر بشكل عام تخرج منه مواد طبيعية تساعد فى الشفاء من أمراض كثيرة، خاصة الجلدية منها ، وقد يكون للأطباء أو الخبراء فى علم النباتات قدرة على تفسير هذه الأمور، لافتاً إلى أنهم لا يعرفون تاريخ محدد لعمر الشجرة .

 

 

شجرة القصر بنجع حمادى

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شجرة القصر نجع حمادى تأخر الإنجاب الأشجار المعمرة الأمراض الجلدية قنا الاطفال

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