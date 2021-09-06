الجماهير بعد رحيل البدري: نتوقع نتائج مشرفة لـ المنتخب في المباريات القادمة.. فيديو

حالة غضب جماهيري سيطرت على الجمهور بعد تعادل المنتخب أمام نظيره الجابون، والتي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ، اليوم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

قال طارق أشرف، إن حسام البدري تسبب في إجهاد المنتخب بقلة خبرته في الإدارة وترتيب اللاعبين في أرض الملعب، وأضاف أن أداء المنتخب أمام الجابون كان مخيب للآمال ولا يليق بقدرات اللاعبين.

من جانبه أوضح أحمد حسين، أن مستوي المنتخب المصري في إنخفاض منذ تولي حسام البدري منصبه الاداري والفني،كما أثار غضب الجماهير لمرات متوالية.

وأكد كمال محمد، أن قدرات المنتخب المصري لا يستهان بها، وما حدث أمام الجابون وأنجولا كان خارج عن سيطرتهم، وأضاف أنه مع تغيير حسام البدري يتوقع نتائج مشرفة في المباريات القادمة.

وفي وقت سابق أعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق عن تعيين فينجادا لقيادة المنتخب الأول خلفا لـ حسام البدري.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" الإعلان بعد قليل فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر".