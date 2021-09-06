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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعضها مرتبط بالجيم.. أسباب إصابة الشباب بالنوبة القلبية

النوبات القلبية
النوبات القلبية

ظلت النوبة القلبية والسكتة القلبية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى مصدر قلق صحي كبير في جميع أنحاء العالم، ولكن لم يتم تشخيص والإبلاغ عن عدد متزايد من مشاكل القلب والأوعية الدموية بين السكان الأصغر سناً إلا مؤخرًا.

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ما هي النوبة القلبية؟

تشير النوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب إلى انسداد أو جلطة دموية تتشكل داخل الشرايين، مما يمنع تدفق الدم إلى القلب.

وقال الدكتور سودهير بيلاي، استشاري أمراض القلب في مستشفى PD Hinduja  Mahim، مومباي، إنه عندما يتم حظر تدفق الدم إلى القلب فجأة بسبب تكون اللويحات، نتيجة الترسبات الدهنية، بما في ذلك الكوليسترول، يمكن أن تضيق الشرايين التاجية، مما يؤدي إلى نوبة قلبية. 

ومع ذلك يمكن أن تكون معظم النوبات القلبية قاتلة، وبالتالي فهي تحتاج إلى رعاية طبية فورية عند حدوثها.

ما الذي يؤدي إلى النوبات القلبية عند الصغار؟

كانت أمراض القلب والأوعية الدموية موجودة منذ زمن طويل إنه ليس شيئًا تم تشخيصه أو اكتشافه مؤخرًا، ولكنه كان يعيث الفوضى لفترة طويلة، ومع ذلك انحرفت أمراض القلب عن النمط الروتيني لاستهداف كبار السن وذوي أمراض القلب الموجودة مسبقًا، فقد وجدت طريقة للتأثير على السكان الأصغر سنًا أيضًا.

وعلى الرغم من عدم وجود عمر محدد للإصابة بنوبة قلبية، فإن نوع خيارات نمط الحياة التي تتخذها وخطط نظامك الغذائي ونظامك التدريبي وكيفية إدارة مستويات التوتر لديك يمكن أن تؤثر على احتمالاتك.

أسباب النوبة القلبية 

قالت الدكتورة فانيتا أرورا استشاري أول، أخصائية فيزيولوجيا القلب الكهربية وأخصائي أمراض القلب التدخلي، مستشفيات أبولو، إن الشباب هذه الأيام لا يخضعون لأي فحوصات قلبية مسبقة، ثم يبدأون إلى ممارسة الرياضة في صالات الجيم، ويقومون بتمارين الجري، والتدريب المتقاطع، بل إن بعضهم يتناول مكملات غير جيدة وتسبب ضررًا للقلب ، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

وتابعت أنه عندما يكون الشخص في العشرينات من عمره، يبدأ ببطء في تطوير انسداد ضئيل بسبب زيادة الكوليسترول أو عوامل وراثية أخرى، ومع ذلك عندما يواجه الشخص حدثًا مرهقًا بشكل حاد يخضع لمجهود بدني كبير دون تحضير أو شديد عوامل الإجهاد البيولوجية مثل العدوى، يؤدي المجهود على القلب إلى تكوين جلطات بالقرب من الانسدادات الموجودة بالفعل، مما يؤدي إلى حدوث جلطات وحتى نوبة قلبية.

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