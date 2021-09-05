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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. هذه الأعراض تشير لـ إصابتك بالنوبة القلبية

النوبة القلبية
النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عادة عندما يمنع شيء ما تدفق الدم إلى قلبك حتى لا يتمكن من الحصول على الأكسجين الذي يحتاجه، ويصاب أكثر من مليون شخص بنوبات قلبية كل عام.

 

كما تسمى النوبة القلبية أيضًا باحتشاء عضلة القلب (MI)، مما يعني موت الأنسجة بسبب نقص إمداد الدم ، يمكن أن يتسبب موت الأنسجة هذا في تلف دائم لعضلة القلب ..

 

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أعراض النوبة القلبية

تشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

عدم الراحة أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الضغط أو الألم في صدرك أو ذراعك أو أسفل عظم الصدر
الشعور بعدم الراحة الذي يصيب ظهرك أو فكك أو حلقك أو ذراعك
الامتلاء أو عسر الهضم أو الشعور بالاختناق (قد تشعر بحموضة في المعدة)
التعرق أو اضطراب المعدة أو القيء أو الدوخة
ضعف شديد أو قلق أو تعب أو ضيق في التنفس
سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها
يمكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر أو من نوبة قلبية إلى أخرى، النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض النوبة القلبية التالية :

تعب غير عادي
ضيق في التنفس
الغثيان أو القيء
الدوخة أو الدوار
عدم الراحة في أمعائك قد تشعر مثل عسر الهضم .
عدم الراحة في الرقبة أو الكتف أو أعلى الظهر
مع بعض النوبات القلبية ، لن تلاحظ أي أعراض مثل احتشاء عضلة القلب "الصامت")، هذا أكثر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بداء السكري .

 

ذبحة

الذبحة الصدرية ليست حالة أو مرضًا إنه عرض ، وأحيانًا يمكن أن يشير إلى نوبة قلبية، قد تحدث مع الأنشطة العادية أو المجهود ولكن بعد ذلك تختفي مع الراحة أو عند تناول النتروجليسرين .

قد تشعر

ضغط أو ألم أو انضغاط أو شعور بالامتلاء في وسط الصدر
ألم أو إزعاج في الكتف أو الذراع أو الظهر أو الرقبة أو الفك
 

المصدر webmd

 

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