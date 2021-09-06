بيحارب البطالة ببيع الوافل.. سيف خريج لغة عربية يحلم بتأسيس مشروع كبير

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر قصة شاب مكافح، يبيع “الوافل” على عربة متنقلة بالطريق أملا في الرزق الحلال وتوفير مصدر دخل يكفي مصاريفه ونفقات أسرته.

سيف عبد النبي، شاب في الـ22 من عمره، ليسانس لغة عربية، قرر أن يؤسس لنفسه مشروعا خاصا، يحارب به البطالة وعدم وجود فرص عمل مناسبة له، وابتدأه منذ عام بعد دراسة كافة الأوضاع وتحمل جوانبه بالكامل.

وقال سيف إن دعم والدته ووالده هو سلاحه في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها مثل أغلب الشباب في تلك الفترة، ويعتبر تشجيع زبائنه له نقطة قوة تشجعه على استكمال الطريق برغم العوائق.

يبيع سيف “الوافل” بأسعار في المتناول تبدأ من الـ10 جنيهات وحتى الـ20 جنيها، حسب النكهات المطلوبة من الزبائن، ويقبل عليه زبونه الخاص لتميزه في صنع الوافل بطريقة مميزة عن غيره، خاصة الوافل بالموز والشيكولاتة.

ويحلم سيف بتأسيس سلسلة محلات تحمل اسمه، وأن يواصل المسيرة ويصبح أكبر علامة مسجلة للوافل بمصر، ويعتبر سيف المشروعات الخاصة سبيل نجاح الشباب في تلك الفترة خاصة مع تعارض الشركات لمصالح العمال في اغلب الاحوال، وسيطرة أصحاب العمل.

ويدعو الشباب للبحث عن أنسب طريقة للرزق الحلال، قائلا إن الشغل مش عيب، السعي والتفكير في تأسيس فكرة للربح من خلالها بالحلال، وتحمل مسئولية حياته.