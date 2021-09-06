الحضرى وشوقى وضياء.. شوبير يكشف عن المرشحين لمعاونة مدرب المنتخب

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن أقرب الأسماء المرشحة لمعاونة مدرب المنتخب الوطني فى حالة إذ كان مدربا أجنبيا، وهم ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضرى.

وكتب شوبير عبر تويتر: “أقرب الأسماء المرشحة لمعاونة المدرب لو كان أجنبي ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضرى”.

ويذكر أن كشف الإعلامي أحمد شوبير، إنه سيتم تعيين الكابتن حسام حسن مدربا لمنتخب مصر فى حالة إذا تقرر أن يكون الاختيار مصرى.

وغرد شوبير عبر تويتر: “لو أصبح الاختيار مدرب مصرى سيكون حسام حسن”.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.