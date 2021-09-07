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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الدولة وضعت خططا قوية من أجل توفير فرص العمل.. لن نفرض ضرائب على البورصة.. تعرف على أبرز تصريحات وزير المالية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

العالم يشيد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة كورونا
لن نفرض أي ضرائب جديدة على البورصة
نستهدف تحصيل تريليون جنيه من الضرائب

 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على أسعار المواد الخام في العالم، مشيرا إلى أن الجائحة أثرت على مصر بشكل أقل من دول العالم.


وأضاف  الدكتور محمد معيط، أن مصر نجحت في السيطرة على التضخم رغم الجائحة التي تضرب العالم بقوة، موضحا أن مصر حققت معدلات نمو في ظل جائحة كورونا.


وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العالم يشيد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة فيروس كورونا، قائلا: “بذلنا مجهودا كبيرا من أجل الحفاظ على الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية”.


وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة وستعود إلى قوتها الاقتصادية قبل كورونا، مشيرا إلى أن مصر لم تتوقف عن تحفيز الاقتصاد بالرغم من أزمة كورونا.


وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة وضعت خطط قوية من أجل توفير فرص العمل وكل القطاعات في الدولة تشهد طفرة حقيقية، لافتا إلى أن العالم ينظر لحجم التطوير الذي تقوم به الدولة لتحسين الاقتصاد.


أكد الدكتور  محمد معيط، وزير المالية، عدم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة، مشيرا إلى عمل لائحة استرشادية لقانون البورصة الذي قد أُصدر منذ أكثر من عام.

 

وأضاف الدكتور  محمد معيط، أن ، “نستهدف تنشيط البورصة من أجل تحسين الاقتصاد”، منوها بأن سلطة وزير المالية لا تملك إصدار القوانين بشكل منفرد.

 

وتابعالدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت في السيطرة على التضخم رغم الجائحة التي تضرب العالم بقوة، موضحا أن مصر حققت معدلات نمو في ظل جائحة كورونا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المستهدف في العالم المالي الحالي تحصيل تريليون جنيه من الضرائب.

 

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بالتسويق عبر الإنترنت يتهربون من سداد ضريبة القيمة المضافة، والمخالفون الذين لا يسددون ضريبة القيمة المضافة يتم إحالتهم للنيابة العامة.


وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البيع بدون فاتورة يعرض أصحاب الشركات لعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن، مشيرا إلى أن الفواتير الإلكترونية تساهم في التصدي للتهرب الضريبي.

 

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لن نفرض أي ضرائب جديدة على البورصة المصرية.. قمنا بعمل لائحة استرشادية لقانون البورصة الذي قد صدر منذ أكثر من عام".

 

وأردف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه : نستهدف تنشيط البورصة المصرية من أجل تحسين الاقتصاد المصري، ووزير المالية لا يملك إصدار القوانين بشكل منفرد.

 

محمد معيط وزير المالية جائحة كورونا المواد الخام فيروس كورونا فرص العمل

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