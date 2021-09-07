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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل مثيرة وجديدة في هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي

هروب أسرى فلسطينيين
هروب أسرى فلسطينيين

كشف موقع اكسيوس الأمريكي، تفاصيل مثيرة للغاية حول عملية فرار الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي.

 

وقال الموقع إنه في ليلة الأحد عند حوالي الساعة 1:30 صباحا، فر السجناء الستة عبر نفق بدأ في حفرة تحت الزنزانة رقم 5، وانتهى على بعد 50 قدما على الجانب الآخر من جدران السجن.

 

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وتابع أنه بعد ساعة ونصف من فرارهم، وصلت إلى الشرطة التقارير الأولى عن الأسرى من مزارعين لمحوهم واشتبهوا بهم، وبعد ساعة فقط اكتشف حراس السجن من هم السجناء المفقودون.

 

وأضاف الموقع الأمريكي أن عملية مطاردة ضخمة بدأت صباح يوم الإثنين لتحديد مكان الفارين.

 

وقبل 24 ساعة من فرار الأسرى، طلب زكريا الزبيدي، عضو حركة "فتح"، تبديل الزنازين والانتقال إلى الزنزانة التي كان يحتجز فيها خمسة من معتقلي حركة الجهاد الإسلامي، مضيفا أن هذا الطلب "كان غير عادي لكنه لم يثر أي شكوك".

الأسرى الفلسطينيين إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي سجن جلبوع الإسرائيلي هروب 6 أسرى زكريا الزبيدي

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