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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن  اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 24 و 26 جنيهًا للكيلو في المزرعة

الدواجن البلدى :  بين 35- 37 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 40-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 31 جنيهًا للكيلو

البانيه : 60  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 20-21 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت  اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021  في السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من 7.25- 7.5 جنيه
كتكوت ساسو :  5.5- 5.75 جنيه
 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021  في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 39-40 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 40-42 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 49 -52 جنيها للمستهلك.
 

أسعار البط  اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر2021  في السوق المحلية:

أسعار البط اليوم تراوحت بين 30- 33 جنيهًا للكيلو.
أسعار  البط البلدي بـ 51 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر

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