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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم: حار رطب على القاهرة والعظمى 34 وأمطار بمطروح والسلوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، حيث يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار ورياح 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، ليلا يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الغربية للبلاد وتحديدا ( السلوم ومطروح) تكون على فترات متقطعة، وتكون الأجواء هناك غائمة خلال فترات النهار.

الحرارة والرطوبة 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 25
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 26
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 26
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28.

وعن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35
السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40
جنوب سيناء  وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15.

الطقس اليوم الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس اليوم

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