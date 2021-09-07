لبنان.. تعرف على سعر صرف الدولار في السوق السوداء

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء فى لبنان صباح اليوم الثلاثاء بين 17900 و18000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد أن سجل مساء أمس الإثنين, ما بين 18000 و18100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت.

وكان قد كشف النائب في البرلمان اللبناني، جميل السيد، عن اتصالات أمريكية رفيعة من واشنطن بالرئيسين (عون وميقاتي) لتشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت، مشيرا إلى أن "الحكومة قد تولد".

وبحسب وسائل إعلام قال جميل السيد علي حسابه في "تويتر"،"الحكومة إلى النور خلال 48 ساعة، مشيرا إلي أنه خلال الـ24 ساعة الماضية جرت اتصالات أمريكية رفيعة من واشنطن بالرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، بالإضافة إلى مسعى فرنسي مكثف، نتج عن ذلك تفاهم شبه نهائي على حكومة من ثمانية وزراء لكل فريق"