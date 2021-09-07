مطرانية سمالوط تستضيف ملتقى تدريب 1000 معلم دين مسيحي

استضافت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، في شمال المنيا، فعاليات ملتقى تدريب مشروع "ألف معلم دين مسيحي"، والمنعقد بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في قطاع التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة.

وافتتح الملتقي الذي عقد بمجمع مدارس العهد الجديد التابع للمطرانية بحضور ١٣٥ معلم دين مسيحي وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومدير الإدارة التعليمية سمالوط.

وشهد الملتقي محاضرات في مجالات تعليمية وتربوية متنوعة للدكتور عبدالله إبراهيم حنا بعنوان أهمية تدريس التربية الدينية، كما عقدت لقاءات بين الحضور والأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للأقباط الارثوذكس.

وشارك في الملتقي: الدكتور عبدالله إبراهيم حنا، المنسق العام للجنة المجمعية للتربية الدينية والمشرف العام على التربية الدينية المسيحية بوزارة التعليم والمنسق العام لملف الحريات الدينية بالوزارة، ومورين عشم حلمي موجه عام بمديرية قنا التعليمية، وفوزي فايز شبيب موجه أول بمديرية الغربية التعليمية، نادر نزيه مرقس موجه بمديرية الغربية التعليمية، وجميعهم المسئولين عن الأعمال الإدارية الخاصة بتدريب معلمي وموجهي التربية الدينية.

كما التقى الأنبا بفنتيوس مطران سمالوط، ببعض المسئولين عن قطاع التدريب بالمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهم: القس بولس حليم، القمص بطرس البرموسي، ماجد چورچ والدكتورة رانيا تادرس ومارجو إسحق وهيلانة ميخائيل.

وعلي هامش الملتقي عقدت زيارات لبعض معالم إيبارشية سمالوط الهامة مثل مزار وكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور، والكنيسة الأثرية بدير العذراء مريم بجبل الطير و فندق العائلة المقدسة السياحي المتاخم للكنيسة، وبعض المعالم الأخرى والتي كانت محط إعجاب شديد للحضور لما لمسوه من الجمال والإبداع فضلاً عن أهمية هذه المنشآت في خدمة ابناء الإيبارشية.

