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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة : مراقبة صارمة على مدار 24 ساعة لمنظومة النظافة الجديدة

انطلاق منظومة النظافة
انطلاق منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تقديره لكافة العاملين بهيئة النظافة حيث أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من الجميع .

واكد المحافظ خلال حفل اطلاق منظومة النظافة الجديدة باستاد القاهرة أن استلام الشركات الجديدة لنظافة أحياء المنطقتين الشرقية والغربية تباعًا يلقى بمسئولية كبيرة على الهيئة التى ستتولى تقديم الدعم للشركتين خلال الفترة الأولى من عملهم ، بالإضافة إلى المنطقتين الشمالية والجنوبية المنوط بها مسئولية النظافة بهما .


وطالب محافظ القاهرة هيئة النظافة ورؤساء الأحياء بالعمل كفريق واحد من أجل إنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة ، وتذليل أي عقبات على أرض الواقع باعتبار الجميع شركاء في تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن .

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كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارئرىء خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لانجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة  ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت ، ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات ويتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة ، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة ، بالإضافة إلى  تفعيل دور وحدة الرصد البيئى وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أى مخالفات.أ اليوم الثلاثاء، مراسم بدء العمل بالمنظومة الجديدة للمخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستبدأ شركتا "ارتقاء" و"انفيروماستر" العمل بالمعدات والسيارات الجديدة والمكانس الآلية وكافة الآلات الجديدة طبقًا للعقود الموقعة مع المحافظة للجمع السكني ونظافة الشوارع بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى عمل هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية.

القاهرة منظومة النظافة الجديدة النظافة المنظومة الجديدة بالقاهرة

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