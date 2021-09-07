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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y21s بأرخص سعر وبطارية 5000 مللى أمبير

فيفو تطلق رسميا هاتف
فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y21s بأرخص سعر وبطارية كبيرة

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا عن هاتفها للفئة المتوسطة Vivo Y21s بعدد من المواصفات الجيدة مع سعر مناسب ، وذلك بعد شهر واحد فقط من إطلاقها هاتف Vivo Y21 .  

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Vivo Y21s يأتي بشاشة من نوع LCD بحجم 6.51 بوصة، مع ثقب للكاميرا السيلفى على قطرة ماء، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 720  x 1600 وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

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ويقدم هاتف فيفو Vivo Y21s كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 50  ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل.

Vivo Y21s in Pearl White and Midnight Blue colors
هاتف فيفو Vivo Y21s


ويعمل هاتف فيفو Vivo Y21s ، من نوع Helio G80 ، من شركة ميديا تك بدقة تصنيع 12 نانومتر، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة و 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD. 


ويتم تشغيل هاتف Vivo Y21s بنظام التشغيل Android 11 OS ، والذي يتميز بنظام التشغيل FunTouch OS 11.1، كما يوفر الهاتف ميزات أخرى مثل Dual 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 ومنفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم.


ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y21s ، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويبدأ سعر الهاتف من  197 دولار أمريكى أى ما يعادل 3000 جنيه مصري .

 

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