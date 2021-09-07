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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش أمل.. شوبير يعلن فشل عودة حمدي النقاز لـ الزمالك

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، فشل عودة التونسي حمدي النقاز، إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “ مع شوبير”: مثلما أكدت في وقت سابق، موضوع حمدي النقاز مقفول بنسبة 100 %، ومفيش أمل لعودته".

كما أكد أحمد شوبير، أن محمد أشرف روقا لاعب، يتملك عرضا من نادٍ صاعد إلى الدوري الممتاز، لكنه ينتظر، حسم مصيره مع نادي الزمالك.

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يذكر أم حمدي النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، في شهر ديسمبر 2019 ، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وحصل  حمدي النقاز، على حكم  من الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على مليون و٢٠٠ ألف دولار، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

 

عبد الله السعيد يخطط لإنهاء مسيرته في الزمالك.. تفاصيل


في سياق آخر، كشف الإعلامي إسلام صادق، أن مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد، نجم فريق بيراميدز، وصلت لمراحل متقدمة خلال الأيام الماضية.

وقال صادق فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "ستكون هناك جلسة بين الزمالك وممدوح عيد، الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، لانهاء كافة تفاصيل التعاقد مع عبد الله السعيد واللاعب يضغط بشكل كبير للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء".

وأضاف: "عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، يقف ضد اتمام انتقال عبد الله السعيد، ولكن اللاعب يريد انهاء مسيرته الكروية داخل صفوف الزمالك".

وأصدر نادي بيراميدز، بيانًا رسميًا، الجمعة الماضية، لتوضيح حقيقة عبد الله السعيد نجم وقائد الفريق، في الموسم المقبل.

وأوضح بيراميدز في بيانه، أن أمر التفاوض بشأن عبد الله السعيد غير مطروح على الإطلاق.

وأكد بيراميدز أن العلاقة الطيبة مع الأندية وخاصة الزمالك، تجعل من غير المقبول، الحديث في الإعلام من جانب الأبيض بشأن السعيد، والإشارة إلى مفاوضات غير حقيقية، والتصريح بالتفاوض مع لاعبين دون علم ناديهم.

شوبير حمدي النقاز عبد الله السعيد بيراميدز نادي الزمالك

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